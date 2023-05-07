https://sputniknews.com.tr/20230507/suudi-arabistanda-1-milyon-250-binden-fazla-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1070735535.html
Suudi Arabistan'da 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi Arabistan'da 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Suudi Arabistan'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildiği duyuruldu. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T02:59+0300
2023-05-07T02:59+0300
2023-05-07T03:00+0300
dünya
suudi arabistan
uyuşturucu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/07/1070735369_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_ea0884bb795998c93113a8cc4ad651f9.jpg
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, emniyet güçlerinin Riyad'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Gözaltına alınanlardan 2'sinin Suudi Arabistan, 2'sinin Yemen, diğerlerinin ise Mısır, Suriye ve Bangladeş uyruklu olduğu kaydedilen haberde, operasyonda cam panellerin içine gizlenmiş 1 milyon 266 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.Haberde ayrıca gözaltına alınanların savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.Suudi Arabistan'da geçen yıl 17 Ekim-30 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 6 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/07/1070735369_79:0:1322:932_1920x0_80_0_0_96861702ae1d6b237c17f1241d5a913f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suudi arabistan, uyuşturucu
suudi arabistan, uyuşturucu
Suudi Arabistan'da 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
02:59 07.05.2023 (güncellendi: 03:00 07.05.2023) Abone ol
Suudi Arabistan'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildiği duyuruldu.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, emniyet güçlerinin Riyad'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınanlardan 2'sinin Suudi Arabistan, 2'sinin Yemen, diğerlerinin ise Mısır, Suriye ve Bangladeş uyruklu olduğu kaydedilen haberde, operasyonda cam panellerin içine gizlenmiş 1 milyon 266 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.
Haberde ayrıca gözaltına alınanların savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Suudi Arabistan'da geçen yıl 17 Ekim-30 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 6 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.