https://sputniknews.com.tr/20230507/suudi-arabistanda-1-milyon-250-binden-fazla-uyusturucu-hap-ele-gecirildi-1070735535.html

Suudi Arabistan'da 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'da 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

Suudi Arabistan'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 milyon 250 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildiği duyuruldu. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T02:59+0300

2023-05-07T02:59+0300

2023-05-07T03:00+0300

dünya

suudi arabistan

uyuşturucu

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, emniyet güçlerinin Riyad'da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.Gözaltına alınanlardan 2'sinin Suudi Arabistan, 2'sinin Yemen, diğerlerinin ise Mısır, Suriye ve Bangladeş uyruklu olduğu kaydedilen haberde, operasyonda cam panellerin içine gizlenmiş 1 milyon 266 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.Haberde ayrıca gözaltına alınanların savcılığa sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.Suudi Arabistan'da geçen yıl 17 Ekim-30 Kasım tarihlerinde Riyad'da düzenlenen 3 operasyonda toplam 6 milyon 200 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

suudi arabistan

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suudi arabistan, uyuşturucu