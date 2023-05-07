https://sputniknews.com.tr/20230507/sinan-ogan-trtdeki-propaganda-konusmasini-yapti-biz-butun-bu-ayricaliklari-kaldiracagiz-1070758168.html

Sinan Oğan TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı: 'Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız'

Sinan Oğan TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı: 'Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız'

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T23:58+0300

2023-05-07T23:58+0300

2023-05-07T23:58+0300

2023 türkiye seçimleri

sinan oğan

seçim

trt

propaganda

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Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan konuşmasında, devletin yayıncılık ve haber sağlamada en önemli kurumu olan TRT'nin adaylara eşit şartlarda yer vermediğini söyledi.Bütün adaylara eşit şekilde yer verilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade etmelerine rağmen TRT ekranlarında yeterince yer bulamadıklarını belirten Oğan, şöyle konuştu:Oğan, demokrasinin herkese lazım olduğunu, demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işletilmesi gerektiğini kendi yönetimlerinde göstereceklerinin altını çizen Oğan, bugün cumhurbaşkanı adayı ve parlamentoda milletvekilleri adayları olarak eşit şartlarda yarışmadıklarını ifade etti.'14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir kader seçimidir'Seçmenlere ,"Sandık başına gittiğinizde bu eşit şartlarda yarışmayan adaylara karşı siz de lütfen tutumunuzu belirtin, gösterin." ifadesini kullanan Oğan, şöyle devam etti:'Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız'Oğan, AK Parti'nin sığınmacılara birçok ayrıcalık tanıdığını, hatta sığınmacıların Türk vatandaşlarının sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip olduğunu söyledi.Türk vatandaşlarının hastaneye gittiğinde, ilaç aldığında para ödediğini ama bunların bir Suriyeli için bedava olduğunu dile getiren Oğan, "Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız. Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi. İki numaralı kararnamem bir Afet Bakanlığının kurulması olacak." diye konuştu.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oğan, resmi açıklamalara göre 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.İlk günden beri bulundukları deprem bölgesinde liyakatsizlik ve beceriksizliğin söz konusu olduğunu aktaran Oğan, şöyle konuştu:'Biz Türk milletini Türk hekimlerine emanet edeceğiz'Oğan, iktidara gelmeleri halinde yönettikleri ülkede liyakat olacağının altını çizdi.Liyakat olduğunda gençlerin, doktorların yurt dışına gitmeyeceğini belirten Oğan, "Biz doktorlarımızı başımınız üstünde tutacağız. Çünkü o doktorlar gidince yerine Suriyeli, Pakistanlı doktorları getiriyorlar. Ama unutuyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözünü boşuna söylememişti. Biz Türk milletini Türk hekimlerine emanet edeceğiz. Türk hekimlerinin yurt dışına kaçmasına gerek kalmayacak bizim yönetimimizde." ifadelerini kullandı."Sinan Oğan içinizden biridir. Köyde doğmuş, köyde büyümüş, çiftçilik, çobanlık yapmış ve sizin meselelerinizi bilen birisidir" diyen Oğan, yıllardır bugünler için hazırlandıklarını, ülkenin dört bir yanına gidip, insanların sorunlarını öğrendiklerini dile getirdi.Bu seçimin köhne ile yeni arasında bir seçim olacağını belirten Oğan, Türkiye'nin son 20 yılında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.Oğan, "Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın bu ülkeyi yönettiği bir süreçte köhne yönetim anlayışı, köhne siyasetçiler olmayacak. Hiç kimse oturduğu koltukta ölmeyi beklemek zorunda kalmayacak. Siyasette yaşa takılanlar sorununu da biz çözeceğiz." diye konuştu.

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sinan oğan, seçim, trt, propaganda