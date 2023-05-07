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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230507/sinan-ogan-trtdeki-propaganda-konusmasini-yapti-biz-butun-bu-ayricaliklari-kaldiracagiz-1070758168.html
Sinan Oğan TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı: 'Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız'
Sinan Oğan TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı: 'Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız'
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T23:58+0300
2023-05-07T23:58+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
seçim
trt
propaganda
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Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan konuşmasında, devletin yayıncılık ve haber sağlamada en önemli kurumu olan TRT'nin adaylara eşit şartlarda yer vermediğini söyledi.Bütün adaylara eşit şekilde yer verilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade etmelerine rağmen TRT ekranlarında yeterince yer bulamadıklarını belirten Oğan, şöyle konuştu:Oğan, demokrasinin herkese lazım olduğunu, demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işletilmesi gerektiğini kendi yönetimlerinde göstereceklerinin altını çizen Oğan, bugün cumhurbaşkanı adayı ve parlamentoda milletvekilleri adayları olarak eşit şartlarda yarışmadıklarını ifade etti.'14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir kader seçimidir'Seçmenlere ,"Sandık başına gittiğinizde bu eşit şartlarda yarışmayan adaylara karşı siz de lütfen tutumunuzu belirtin, gösterin." ifadesini kullanan Oğan, şöyle devam etti:'Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız'Oğan, AK Parti'nin sığınmacılara birçok ayrıcalık tanıdığını, hatta sığınmacıların Türk vatandaşlarının sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip olduğunu söyledi.Türk vatandaşlarının hastaneye gittiğinde, ilaç aldığında para ödediğini ama bunların bir Suriyeli için bedava olduğunu dile getiren Oğan, "Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız. Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi. İki numaralı kararnamem bir Afet Bakanlığının kurulması olacak." diye konuştu.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oğan, resmi açıklamalara göre 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.İlk günden beri bulundukları deprem bölgesinde liyakatsizlik ve beceriksizliğin söz konusu olduğunu aktaran Oğan, şöyle konuştu:'Biz Türk milletini Türk hekimlerine emanet edeceğiz'Oğan, iktidara gelmeleri halinde yönettikleri ülkede liyakat olacağının altını çizdi.Liyakat olduğunda gençlerin, doktorların yurt dışına gitmeyeceğini belirten Oğan, "Biz doktorlarımızı başımınız üstünde tutacağız. Çünkü o doktorlar gidince yerine Suriyeli, Pakistanlı doktorları getiriyorlar. Ama unutuyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözünü boşuna söylememişti. Biz Türk milletini Türk hekimlerine emanet edeceğiz. Türk hekimlerinin yurt dışına kaçmasına gerek kalmayacak bizim yönetimimizde." ifadelerini kullandı."Sinan Oğan içinizden biridir. Köyde doğmuş, köyde büyümüş, çiftçilik, çobanlık yapmış ve sizin meselelerinizi bilen birisidir" diyen Oğan, yıllardır bugünler için hazırlandıklarını, ülkenin dört bir yanına gidip, insanların sorunlarını öğrendiklerini dile getirdi.Bu seçimin köhne ile yeni arasında bir seçim olacağını belirten Oğan, Türkiye'nin son 20 yılında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.Oğan, "Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın bu ülkeyi yönettiği bir süreçte köhne yönetim anlayışı, köhne siyasetçiler olmayacak. Hiç kimse oturduğu koltukta ölmeyi beklemek zorunda kalmayacak. Siyasette yaşa takılanlar sorununu da biz çözeceğiz." diye konuştu.
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sinan oğan, seçim, trt, propaganda
sinan oğan, seçim, trt, propaganda

Sinan Oğan TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı: 'Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız'

23:58 07.05.2023
© AAAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
© AA
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Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi. İki numaralı kararnamem bir Afet Bakanlığı'nın kurulması olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşmaları TRT'de yayınlandı.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Oğan konuşmasında, devletin yayıncılık ve haber sağlamada en önemli kurumu olan TRT'nin adaylara eşit şartlarda yer vermediğini söyledi.
Bütün adaylara eşit şekilde yer verilmesinin anayasal bir zorunluluk olduğunu ifade etmelerine rağmen TRT ekranlarında yeterince yer bulamadıklarını belirten Oğan, şöyle konuştu:
"Bizim tam da aday olma sebeplerimizden birisi budur. Sevgili vatandaşlarım, biz bu ülkede adaleti sağlayacağız, biz bu ülkede haksızlığı ortadan kaldıracağız. Hiç kimse ne cumhurbaşkanı adayı ne herhangi bir vatandaş hakkının yenildiğini düşünmeyecek. Bizim cumhurbaşkanlığımızda ve Ata İttifakı'nın yönetiminde vatandaşlarımızın adalet ihtiyacı olmayacak. Devletin dininin adalet olduğu ilkesi bütün vatandaşlarımızca benimsenecek ve bu devletimiz tarafından da herkese eşit bir şekilde gösterilecektir."
Oğan, demokrasinin herkese lazım olduğunu, demokrasinin tüm kurum ve kuruluşlarıyla işletilmesi gerektiğini kendi yönetimlerinde göstereceklerinin altını çizen Oğan, bugün cumhurbaşkanı adayı ve parlamentoda milletvekilleri adayları olarak eşit şartlarda yarışmadıklarını ifade etti.
'14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir kader seçimidir'
Seçmenlere ,"Sandık başına gittiğinizde bu eşit şartlarda yarışmayan adaylara karşı siz de lütfen tutumunuzu belirtin, gösterin." ifadesini kullanan Oğan, şöyle devam etti:
"14 Mayıs seçimleri ülkemiz için bir kader seçimidir. 14 Mayıs'ta siz neyi oylayacaksınız? 14 Mayıs'ta öncelikle siz 'bu ülkeden 13 milyon sığınmacı gitsin mi yoksa kalsın mı?' onu oynayacaksınız. Sinan Oğan'a ve Ata İttifakı'na oy verirseniz 13 milyon sığınmacı ve göçmen gidecek. Eğer diğerlerine verirseniz bir kısmı ensar, muhacir edebiyatı yapacak size, bir kısmı 'Gönüllü gönderelim' diyecek, ötekiler 'Davetiye çıkaralım' diyecek ama bir tek Ata İttifakı kararlı ve istikrarlı bir şekilde sığınmacıların, kaçakların ülkelerine gönderileceği sözünü size verecek.
Şimdiye kadar 150 milyar dolardan fazla Türk milletinin parasının harcandığı, çok sayıda suça karıştıkları halde hükümet tarafından bunların gösterilmediği, sokaklarda kadınlarımızın rahatsız edildiği, rahatça yürümediği bir sürecin sonunda biz size şunun sözünü veriyoruz ve diyoruz ki sığınmacılar ülkelerine gidecek. Sığınmacılar ülkelerine mutlu ve mesut bir şekilde gidecek. Gerekirse zorla gidecek ancak bu zorluk hukuk içinde olacak. Kaçak olarak giren bir Türk, İngiltere'de yakalandığında bu Türk'ü İngiltere, Almanlar, ABD ne yapıyor? Sınır dışına gönderiyor. Biz de aynısını yapacağız."

'Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız'

Oğan, AK Parti'nin sığınmacılara birçok ayrıcalık tanıdığını, hatta sığınmacıların Türk vatandaşlarının sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip olduğunu söyledi.
Türk vatandaşlarının hastaneye gittiğinde, ilaç aldığında para ödediğini ama bunların bir Suriyeli için bedava olduğunu dile getiren Oğan, "Biz bütün bu ayrıcalıkları kaldıracağız. Cumhurbaşkanı seçilirsem benim bir numaralı kararnamem Suriyelilerin ve sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi. İki numaralı kararnamem bir Afet Bakanlığının kurulması olacak." diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Oğan, resmi açıklamalara göre 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.
İlk günden beri bulundukları deprem bölgesinde liyakatsizlik ve beceriksizliğin söz konusu olduğunu aktaran Oğan, şöyle konuştu:
"2012 senesinde Meclis'te daha milletvekiliyken Sinan Oğan'ın verdiği önerge, kanun teklifi kabul edilseydi, Afet Bakanlığı kurulsaydı bu kadar insanımız hayatını kaybetmezdi. O sebeple de iki numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz elbette ki Afet Bakanlığının kurulması olacak. O sebeple de biz bu ülkede artık raydan çıkan sistemi yeniden rayına oturtacağız. Siyasetçilerin bu ülkeyi aşağı çekmesine artık son vereceğiz. Depremdeki liyakatsizliğin bize nelere, kaç cana mal olduğunu ben şahsen yakından biliyorum ve bunların tekrar etmesine müsaade etmeyeceğim. Bizim cumhurbaşkanı olduğumuz bir ülkede Kızılay çadır satamayacak. Bizim cumhurbaşkanı olduğumuz bir ülkede ilk 3 gün depreme müdahale konusunda gecikilmeyecek. Anında herkes kim ne iş yapacağını bilecek. Kimse tek adam rejiminde olduğu gibi en tepeden bir talimat beklemek zorunda kalmayacak."

'Biz Türk milletini Türk hekimlerine emanet edeceğiz'

Oğan, iktidara gelmeleri halinde yönettikleri ülkede liyakat olacağının altını çizdi.
Liyakat olduğunda gençlerin, doktorların yurt dışına gitmeyeceğini belirten Oğan, "Biz doktorlarımızı başımınız üstünde tutacağız. Çünkü o doktorlar gidince yerine Suriyeli, Pakistanlı doktorları getiriyorlar. Ama unutuyorlar ki Mustafa Kemal Atatürk 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözünü boşuna söylememişti. Biz Türk milletini Türk hekimlerine emanet edeceğiz. Türk hekimlerinin yurt dışına kaçmasına gerek kalmayacak bizim yönetimimizde." ifadelerini kullandı.
"Sinan Oğan içinizden biridir. Köyde doğmuş, köyde büyümüş, çiftçilik, çobanlık yapmış ve sizin meselelerinizi bilen birisidir" diyen Oğan, yıllardır bugünler için hazırlandıklarını, ülkenin dört bir yanına gidip, insanların sorunlarını öğrendiklerini dile getirdi.
Bu seçimin köhne ile yeni arasında bir seçim olacağını belirten Oğan, Türkiye'nin son 20 yılında Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
Oğan, "Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın bu ülkeyi yönettiği bir süreçte köhne yönetim anlayışı, köhne siyasetçiler olmayacak. Hiç kimse oturduğu koltukta ölmeyi beklemek zorunda kalmayacak. Siyasette yaşa takılanlar sorununu da biz çözeceğiz." diye konuştu.
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