https://sputniknews.com.tr/20230507/senol-gunes-sampiyonluk-baska-bir-dunya-1070734771.html
Şenol Güneş: Şampiyonluk başka bir dünya
Şenol Güneş: Şampiyonluk başka bir dünya
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyasor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, "Bu takımın gücü de umudu da var... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T01:26+0300
2023-05-07T01:26+0300
2023-05-07T01:26+0300
spor
beşiktaş
şenol güneş
deplasman
antalyaspor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068678194_0:231:2823:1818_1920x0_80_0_0_351ec3dc427273da9e0cfdfb2007c30f.jpg
Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-1 yendi. Siyah beyazlılar maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'a ilk maçta 2 puan kaybettiklerini hatırlattı.Antalya'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden Güneş, "Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş, temposuz oynadık. Top kayıplarımız vardı. Benim dönemimde ilk defa duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.Hakem yönetimi hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, "Hakemle ilgili konuşmuyorum. Doğru ve yanlış kararlar veriliyor. Her şehirde herkes yorum yapıyor zaten. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış veya doğru karar bizde kalsın" ifadelerini kullandı.Kazanma arzusunun ilk yarıda kötü, ikinci yarıda ise iyi olduğuna dikkati çeken Güneş, bu anlamda mesafe almaları gerektiğini dile getirdi.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralamada üstlerinde olduğunu hatırlatan Güneş, "Biz kendi oyunumuzu oynayıp hep kazanmak istiyorum. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Futbolda puan kayıpları var" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230506/besiktas-deplasmanda-kazandi-1070726732.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/17/1068678194_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_08ec9f0d32d21e3b49bd8aa71eb30eb3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, şenol güneş, deplasman, antalyaspor
beşiktaş, şenol güneş, deplasman, antalyaspor
Şenol Güneş: Şampiyonluk başka bir dünya
Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyasor'u 3-1 yenen Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, "Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik" dedi.
Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-1 yendi. Siyah beyazlılar maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.
Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'a ilk maçta 2 puan kaybettiklerini hatırlattı.
Antalya'ya kazanmak için geldiklerini ifade eden Güneş, "Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş, temposuz oynadık. Top kayıplarımız vardı. Benim dönemimde ilk defa duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.
Hakem yönetimi hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli teknik adam, "Hakemle ilgili konuşmuyorum. Doğru ve yanlış kararlar veriliyor. Her şehirde herkes yorum yapıyor zaten. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış veya doğru karar bizde kalsın" ifadelerini kullandı.
Kazanma arzusunun ilk yarıda kötü, ikinci yarıda ise iyi olduğuna dikkati çeken Güneş, bu anlamda mesafe almaları gerektiğini dile getirdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralamada üstlerinde olduğunu hatırlatan Güneş, "Biz kendi oyunumuzu oynayıp hep kazanmak istiyorum. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Futbolda puan kayıpları var" diye konuştu.