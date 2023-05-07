https://sputniknews.com.tr/20230507/sanliurfada-otomobil-sulama-kanalina-uctu-4-olu-2-kayip-1-yarali-1070737975.html
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı
Şanlıurfa'da 7 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil sulama kanalına uçtu. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla kurtulurken, anne ve 5 çocuğu için başlatılan... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T10:01+0300
2023-05-07T10:01+0300
2023-05-07T10:01+0300
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türkiye
şanlıurfa
sulama
kaza
trafik kazası
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Şanlıurfa'da içinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.Alınan bilgiye göre, Hasan Çetin yönetimindeki otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi.Sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in içinde bulunduğu tahmin edilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.Otomobilde, isimleri henüz belirlenemeyen 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.Bölgede anne ve bir çocuğun aranmasına devam edilirken, sürücünün ise kaza sırasında kendisini otomobilden atarak kurtulduğu belirtildi.Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Hasan Çetin'in ayağında kırık olduğu bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/hatayda-trafik-kazasi-12-olu-3u-agir-31-yarali-1070727364.html
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türkiye, şanlıurfa, sulama, kaza, trafik kazası
türkiye, şanlıurfa, sulama, kaza, trafik kazası
Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına uçtu: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da 7 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil sulama kanalına uçtu. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla kurtulurken, anne ve 5 çocuğu için başlatılan arama çalışmalarında 4 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Şanlıurfa'da içinde 5'i çocuk 6 kişinin bulunduğu otomobilin sulama kanalına düşmesiyle ilgili yapılan çalışmalarda 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Çetin yönetimindeki otomobil, Merkez Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç de sevk edildi.
Sürücünün eşi Özlem (31) ile çocukları Asmin (11), Aysun (9), Ecem (5), İbrahim (4) ve Müslüm (1) Çetin'in içinde bulunduğu tahmin edilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Otomobilde, isimleri henüz belirlenemeyen 4 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Bölgede anne ve bir çocuğun aranmasına devam edilirken, sürücünün ise kaza sırasında kendisini otomobilden atarak kurtulduğu belirtildi.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Hasan Çetin'in ayağında kırık olduğu bildirildi.