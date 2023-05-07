https://sputniknews.com.tr/20230507/sahte-disci-tutuklandi-1070733424.html

Sahte dişçi tutuklandı

Sahte dişçi tutuklandı

Karaman'da kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, ruhsatsız muayenehane açan kişi tutuklandı. Sahte dişçi ifadesinde, sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

karaman

dişçi

sahte

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Karaman'da kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, yasa dışı muayenehane açan 60 yaşındaki Ramazan Atasever yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Ramazan Atasever'in hiçbir diploması olmadığı halde kent merkezinde diş muayenehanesi açtığını ve burada hasta kabul ettiğini belirledi.Atasever'i bir süre takibe alan jandarma, dün sabah yasa dışı muayenehaneye baskın düzenledi.Şüpheli gözaltına alınırken muayenehanedeki tıbbi malzeme ile ilaçlara el koyuldu.Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Atasever, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Atasever, ifadesinde, sadece 2 hasta muayene ettiğini, tedavi uygulamadığını öne sürdü.

türkiye

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karaman, dişçi, sahte