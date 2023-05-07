https://sputniknews.com.tr/20230507/sabah-yazari-altinok-londrada-hayat-ates-pahasi-1070739787.html

Sabah yazarı Altınok: Londra’da hayat ateş pahası

Sabah yazarı Altınok: Londra’da hayat ateş pahası

Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini izlemek üzere Londra'ya giden Sabah yazarı Melih Altınok, "Londra’da hayat ateş pahası" değerlendirmesini yaptı. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

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melih altınok

sabah

londra

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Altınok yazısında, "Londra merkezine çok uzak olmayan, oturulabilecek asgari koşullara sahip bir evin kirası 2000 sterlin civarındaymış. Kiralar yüzde 30 artmış. Asgari ücretin saati de 11 sterlin civarında. Haftada 40 saat çalışan bir kişinin kazancı, ev kirasına bile yetmiyor. Tek başına yaşamak büyük lüks. Pandemi öncesi mesele bile olmayan elektrik faturaları, küçük konutlar için bile 200 sterlini buluyormuş. Medyadaki tartışma programlarında tek konu buymuş. Pandeminin ardından tüm dünyada tırmanan enflasyon ülkede yüzde 10'un üzerine çıkmış. Böyle bir duruma on yıllardır şahit olmayan İngilizler şaşkın. Yaşam standardı hissedilir derecede düşmüş. Alışveriş merkezlerinde eski hareketlilikten eser yok" ifadesini kullandı.Altınok ayrıca şunları kaydetti:"9 milyonluk kentte hayat İstanbul'da alışık olduğumuzun aksine yavaş akıyor. İnsanlar birbirini ittirmiyor. Merkeze arabayla girmek, hele hele park bulmak epey masraflı olduğu için trafik rahatsız edici değil. 'Yerliler' koşulların daha uygun olduğu şehir dışını tercih ettikleri için Londra'nın merkezi dünyanın dört bir yanından gelen zengin yabancı turistlere kalmış durumda."

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