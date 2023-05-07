https://sputniknews.com.tr/20230507/rusya-savunma-bakanligi-dun-gece-karadeniz-uzerinde-ukraynaya-ait-22-iha-saptandi-1070750003.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Dün gece Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait 22 İHA saptandı
Rusya Savunma Bakanlığı: Dün gece Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait 22 İHA saptandı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna’ya ait 32 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini, 22 İHA’nın Karadeniz hava sahasında... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T17:26+0300
2023-05-07T17:26+0300
2023-05-07T17:26+0300
ukrayna krizi
kırım
rusya
karadeniz
sergey aksenov
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Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde Ukrayna’ya ait 32 insansız hava aracını (İHA) imha etti, araçlardan 22’sinin Karadeniz hava sahasında saptanarak hava savunma veya elektronik harp sistemleri tarafından imha edildi.Kurumun Telegram kanalından yayınlanan açıklamada, “Dün gece boyunca Karadeniz hava sahasında hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait 22 saldırı insansız hava aracı saptandı. Ukrayna’nın tüm İHA’ları uçaksavar füze sistemlerinin açtığı ateşle imha edildi veya elektronik harp sistemleri tarafından bastırıldı” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre kalan 10 İHA ise Harkov bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ve Zaporojye bölgesinde saptanarak imha edildi.Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev bugün erken saatlerde, hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Kırım hava sahasında 10’dan fazla İHA’yı önlediklerini duyurdu. Kırım lideri danışmanı Oleg Kryuçkov ise Rus hava savunma sistemlerinin dün gece yapılan tüm İHA’lı saldırıları püskürttüklerini açıkladı.Dün ise Kırım lideri Sergey Aksenov, hava savunma sistemlerinin Grom-2 taktik füze sistemi tarafından ateşlenen bir füzeyi düşürdüklerini bildirmişti.
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kırım, rusya, karadeniz, sergey aksenov
kırım, rusya, karadeniz, sergey aksenov
Rusya Savunma Bakanlığı: Dün gece Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait 22 İHA saptandı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna’ya ait 32 insansız hava aracını (İHA) imha ettiklerini, 22 İHA’nın Karadeniz hava sahasında saptandığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son bir günde Ukrayna’ya ait 32 insansız hava aracını (İHA) imha etti, araçlardan 22’sinin Karadeniz hava sahasında saptanarak hava savunma veya elektronik harp sistemleri tarafından imha edildi.
Kurumun Telegram kanalından yayınlanan açıklamada, “Dün gece boyunca Karadeniz hava sahasında hava savunma sistemleri tarafından Ukrayna’ya ait 22 saldırı insansız hava aracı saptandı. Ukrayna’nın tüm İHA’ları uçaksavar füze sistemlerinin açtığı ateşle imha edildi veya elektronik harp sistemleri tarafından bastırıldı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre kalan 10 İHA ise Harkov bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) ve Zaporojye bölgesinde saptanarak imha edildi.
Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev bugün erken saatlerde, hava savunma ve elektronik harp sistemlerinin Kırım hava sahasında 10’dan fazla İHA’yı önlediklerini duyurdu. Kırım lideri danışmanı Oleg Kryuçkov ise Rus hava savunma sistemlerinin dün gece yapılan tüm İHA’lı saldırıları püskürttüklerini açıkladı.
Dün ise Kırım lideri Sergey Aksenov, hava savunma sistemlerinin Grom-2 taktik füze sistemi tarafından ateşlenen bir füzeyi düşürdüklerini bildirmişti.