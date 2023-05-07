https://sputniknews.com.tr/20230507/peruda-altin-madeninde-yangin-27-olu-1070751284.html
Peru’da altın madeninde yangın: 27 ölü
Peru’da altın madeninde yangın: 27 ölü
Peru’nun Arequipa kentinde bulunan altın madeninde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T18:49+0300
2023-05-07T18:49+0300
2023-05-07T18:50+0300
peru
altın madeni
kaza
ölü
madenci
güney amerika
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Peru’da Arequipa kentinin güneyinde bulunan altın madeninde yangın çıktı. Madende kısa devre nedeniyle çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Savcı Giovanni Matos yaptığı açıklamada, can kayıplarının polis tarafından doğrulandığını ifade etti.Peru’da 2000 yılından bu yana en ölümcül maden kazasıDünyanın en büyük altın üreticisi ve en büyük ikinci bakır üreticisi olan Peru’daki maden kazası, ülkede 2000 yılından bu yana yaşanan en ölümcül maden kazası olarak kayıtlara geçti. Peru’da 2022 yılında ülke genelinde meydana gelen maden kazalarında 38 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230122/amasrada-42-iscinin-oldugu-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-iddianame-hazirlandi-1066038455.html
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peru, altın madeni, kaza, ölü, madenci, güney amerika
peru, altın madeni, kaza, ölü, madenci, güney amerika
Peru’da altın madeninde yangın: 27 ölü
18:49 07.05.2023 (güncellendi: 18:50 07.05.2023) Abone ol
Peru’nun Arequipa kentinde bulunan altın madeninde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.
Peru’da Arequipa kentinin güneyinde bulunan altın madeninde yangın çıktı.
Madende kısa devre nedeniyle çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti.
Savcı Giovanni Matos yaptığı açıklamada, can kayıplarının polis tarafından doğrulandığını ifade etti.
Peru’da 2000 yılından bu yana en ölümcül maden kazası
Dünyanın en büyük altın üreticisi ve en büyük ikinci bakır üreticisi olan Peru’daki maden kazası, ülkede 2000 yılından bu yana yaşanan en ölümcül maden kazası olarak kayıtlara geçti.
Peru’da 2022 yılında ülke genelinde meydana gelen maden kazalarında 38 kişi hayatını kaybetmişti.