https://sputniknews.com.tr/20230507/peruda-altin-madeninde-yangin-27-olu-1070751284.html

Peru’da altın madeninde yangın: 27 ölü

Peru’da altın madeninde yangın: 27 ölü

Peru’nun Arequipa kentinde bulunan altın madeninde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T18:49+0300

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peru

altın madeni

kaza

ölü

madenci

güney amerika

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Peru’da Arequipa kentinin güneyinde bulunan altın madeninde yangın çıktı. Madende kısa devre nedeniyle çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Savcı Giovanni Matos yaptığı açıklamada, can kayıplarının polis tarafından doğrulandığını ifade etti.Peru’da 2000 yılından bu yana en ölümcül maden kazasıDünyanın en büyük altın üreticisi ve en büyük ikinci bakır üreticisi olan Peru’daki maden kazası, ülkede 2000 yılından bu yana yaşanan en ölümcül maden kazası olarak kayıtlara geçti. Peru’da 2022 yılında ülke genelinde meydana gelen maden kazalarında 38 kişi hayatını kaybetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230122/amasrada-42-iscinin-oldugu-maden-ocagindaki-patlamaya-iliskin-iddianame-hazirlandi-1066038455.html

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peru, altın madeni, kaza, ölü, madenci, güney amerika