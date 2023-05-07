https://sputniknews.com.tr/20230507/mitten-operasyon-pkkkcknin-kirmizi-bultenle-aranan-ozel-guc-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1070737527.html

MİT'ten operasyon: PKK/KCK'nın kırmızı bültenle aranan özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten operasyon: PKK/KCK'nın kırmızı bültenle aranan özel güç sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T09:50+0300

2023-05-07T09:50+0300

2023-05-07T10:33+0300

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1994'te örgütün kırsal kadrolarına katılan Beyaz, 27 Ekim 2010'da Sinop'un Gerze ilçesinde jandarma ve 6 Nisan 2011'de Sinop'un Boyabat ilçesinde emniyete ait araca silahlı saldırı ile 26 Haziran 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi.Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Beyaz'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldığı öğrenildi.Bunun üzerine takibe alınan Beyaz, MİT'in Duhok-Gara bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 Mayıs'ta PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, 5 Mayıs'ta ise sözde özel güç lojistik sorumlusu Neçirvan Seven'i etkisiz hale getirmişti. Böylece son bir haftada Gara bölgesinde sözde üst düzey 3 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230501/isid-liderinin-etkisiz-hale-getirildigi-mit-operasyonunun-detaylari-ortaya-cikti-1070444422.html

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