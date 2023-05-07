https://sputniknews.com.tr/20230507/milli-egitim-bakani-ozerden-14-mayis-secimlerinin-ertesi-gunune-dair-tatil-aciklamasi-1070739663.html
Milli Eğitim Bakanı Özer: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T11:25+0300
2023-05-07T11:25+0300
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mahmut özer
Milli Eğitim Bakanı Özer: 15 Mayıs'ta eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz
11:25 07.05.2023 (güncellendi: 11:51 07.05.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Özer: "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."