https://sputniknews.com.tr/20230507/mansur-yavas-bize-ahlak-dersi-veriyorlar-oksanlar-kerimcanlar-havada-yuzuyor-1070748089.html
Mansur Yavaş: Bize ahlak dersi veriyorlar, Okşanlar, Kerimcanlar havada yüzüyor
Mansur Yavaş: Bize ahlak dersi veriyorlar, Okşanlar, Kerimcanlar havada yüzüyor
ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında "Milleti ahlaksız görüp ahlak taslıyorlar. Görüyorsunuz Okşan'lar... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T16:46+0300
2023-05-07T16:46+0300
2023-05-07T16:46+0300
2023 türkiye seçimleri
mansur yavaş
chp
ankara
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında ""Milleti ahlaksız görüp ahlak taslıyorlar. Görüyorsunuz; Okşan'lar, Kerimcan'lar yüzüyor, bir de bize ahlak dersi veriyorlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230501/mansur-yavas-pkk-istedi-diye-tc-tabelalarini-soktuler-biz-taktik-bunlar-mevsimlik-vatansever-1070431877.html
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mansur yavaş, chp, ankara
mansur yavaş, chp, ankara
Mansur Yavaş: Bize ahlak dersi veriyorlar, Okşanlar, Kerimcanlar havada yüzüyor
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ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında "Milleti ahlaksız görüp ahlak taslıyorlar. Görüyorsunuz Okşan'lar, Kerimcan'lar yüzüyor, bir de bize ahlak dersi veriyorlar" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında ""Milleti ahlaksız görüp ahlak taslıyorlar. Görüyorsunuz; Okşan'lar, Kerimcan'lar yüzüyor, bir de bize ahlak dersi veriyorlar" ifadelerini kullandı.