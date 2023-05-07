https://sputniknews.com.tr/20230507/mansur-yavas-bize-ahlak-dersi-veriyorlar-oksanlar-kerimcanlar-havada-yuzuyor-1070748089.html

Mansur Yavaş: Bize ahlak dersi veriyorlar, Okşanlar, Kerimcanlar havada yüzüyor

Mansur Yavaş: Bize ahlak dersi veriyorlar, Okşanlar, Kerimcanlar havada yüzüyor

ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında "Milleti ahlaksız görüp ahlak taslıyorlar. Görüyorsunuz Okşan'lar... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T16:46+0300

2023-05-07T16:46+0300

2023-05-07T16:46+0300

2023 türkiye seçimleri

mansur yavaş

chp

ankara

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa'da vatandaşlarla bir araya geldi.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa mitinginde yaptığı konuşmasında ""Milleti ahlaksız görüp ahlak taslıyorlar. Görüyorsunuz; Okşan'lar, Kerimcan'lar yüzüyor, bir de bize ahlak dersi veriyorlar" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230501/mansur-yavas-pkk-istedi-diye-tc-tabelalarini-soktuler-biz-taktik-bunlar-mevsimlik-vatansever-1070431877.html

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mansur yavaş, chp, ankara