https://sputniknews.com.tr/20230507/madrid-acikta-tek-kadinlar-sampiyonu-sabalenka-1070734305.html

Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Sabalenka

Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Sabalenka

Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Iga Swiatek'i 2-1 yenen Aryna Sabalenka, şampiyon oldu. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

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spor

madrid açık tenis turnuvası

iga swiatek

aryna sabalenka

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.Toplam 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Sabalenka, Madrid'de iki yıl aradan sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadı.25 yaşındaki Belaruslu tenisçi toprak kortta ikinci, kariyerinde ise 13. şampiyonluğunu elde etti.

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madrid açık tenis turnuvası, iga swiatek, aryna sabalenka