https://sputniknews.com.tr/20230507/madrid-acikta-tek-kadinlar-sampiyonu-sabalenka-1070734305.html
Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Sabalenka
Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Sabalenka
Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Iga Swiatek'i 2-1 yenen Aryna Sabalenka, şampiyon oldu. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T00:34+0300
2023-05-07T00:34+0300
2023-05-07T00:34+0300
spor
madrid açık tenis turnuvası
iga swiatek
aryna sabalenka
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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.Toplam 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Sabalenka, Madrid'de iki yıl aradan sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadı.25 yaşındaki Belaruslu tenisçi toprak kortta ikinci, kariyerinde ise 13. şampiyonluğunu elde etti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
madrid açık tenis turnuvası, iga swiatek, aryna sabalenka
madrid açık tenis turnuvası, iga swiatek, aryna sabalenka
Madrid Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Sabalenka
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Madrid Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Iga Swiatek'i 2-1 yenen Aryna Sabalenka, şampiyon oldu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen toprak kort turnuvasının finalinde dünya klasmanının ilk 2 numarası Polonyalı Swiatek ile Belaruslu Sabalenka karşı karşıya geldi.
Toplam 2 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan Sabalenka, Madrid'de iki yıl aradan sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadı.
25 yaşındaki Belaruslu tenisçi toprak kortta ikinci, kariyerinde ise 13. şampiyonluğunu elde etti.