Kılıçdaroğlu: Herkesin kazandığı, ürettiği bir modeli inşa edeceğiz

"Size sözüm var, bu ülkeye hakkı hukuku ve adaleti getireceğiz. Size sözüm var. Bu ülkeye huzuru, barışı getireceğiz. Ayrışmayı değil kucaklaşmayı getireceğiz. Üç evladım var. Onların ne iş yaptığını kimse bilmez. Her birisi kendi ekmeğini çıkardı, çalışıyor, üretiyor, kazanıyor. İsterim ki her anne baba evladını iyi bir okula gönderebilsin. Hiçbir çocuğuna yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Aile Destekleri Sigortası’yla hiçbir ailede 'Benim gelirim yoktur' feryadını duymayacaksınız. Her ailenin en az asgari ücret düzeyinde geliri olacak."