https://sputniknews.com.tr/20230507/istanbulun-17-ilcesinde-elektrik-kesintisi-1070742966.html

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T13:57+0300

2023-05-07T13:57+0300

2023-05-07T13:57+0300

yaşam

türkiye

istanbul

elektrik kesintisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101483/23/1014832376_0:43:1200:718_1920x0_80_0_0_2aa6d38cae1e08cb4e3420859fb7a8c5.jpg

İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler:ZeytinburnuElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 07/05/2023 20:00:00 - 07/05/2023 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 20:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 23:00BBeylikdüzüElektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜMÜŞSUYU, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 07/05/2023 15:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00BayrampaşaElektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 07/05/2023 15:00:00 - 07/05/2023 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 19:00AvcılarElektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, TALİMHANE, YAZGAN sk bölgelerinde 07/05/2023 13:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 13:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00SilivriElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah Atalay sk bölgelerinde 07/05/2023 13:00:00 - 07/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 13:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 16:00GüngörenElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah DAVUTPAŞA 1., VİŞNE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk / SANAYİ mah AMİRAL, AVCILAR, KALE, ŞEHİT ORGENERAL EŞREF BİTLİS sk bölgelerinde 07/05/2023 11:00:00 - 07/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 11:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00KüçükçekmeceElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah ALPARSLAN, AYDIN, GÜR, MEVLANA, TUNÇ, YEŞİL YUVA, YEŞİLOVA YAN YOLU, ZİYA GÖKALP sk bölgelerinde 07/05/2023 11:00:00 - 07/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 11:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00EyüpsultanElektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah 1.GÜLDALI, 1.SELAM, 6.MANOLYA, 8.GÜL, AHMETDEDE, BIÇAKÇI EYÜP, DÜĞMECİLER, GÜRGEN, KÜME, ZERAFET, ÇAVUŞBAĞI, ŞİFA HAVUZU sk bölgelerinde 07/05/2023 10:00:00 - 07/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00GüngörenElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00GüngörenElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00FatihElektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah YENİKAPI KUMSALI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah HÜRREM ÇAVUŞ, KEÇECİ ÇEŞMESİ, KEÇECİ ÇEŞMESİ 1. ÇIKMAZI, KEÇECİ ÇEŞMESİ 2. ÇIKMAZI, KEÇECİLER, KUYULU TÜRBE ÇIKMAZI, NİKAH, TÜRKMEN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00FatihElektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BÜYÜK KÖMÜRCÜ, ÇİFTE GELİNLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah KADIRGA LİMANI, ÇİFTE GELİNLER sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00GaziosmanpaşaElektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce -KARAYOLLARI mah sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00GaziosmanpaşaElektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 547/1., KADİR AKDOĞAN sk / KAZIM KARABEKİR mah 813/1. sk / YENİ MAHALLE mah 547/1., GALERİ, HEKİMSUYU, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00SilivriElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah SÖĞÜTLÜ DERE sk / SEMİZKUMLAR mah ALTAŞ, AYÇİÇEK, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, GÜLÇİÇEK, NARÇİÇEK, TEKİN sk / ÇELTİK mah SAHİLBOYU sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00BahçelievlerElektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 13:00EyüpsultanElektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah LOKAL, MÜNZEVİ KIŞLA, OTAKÇILAR, RIZA UZUN, TUNALIGİL, ÇAYCILAR sk / NİŞANCI mah OTAKÇILAR sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 16:00KağıthaneElektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah NATO, OĞUZELİ, YILDIZ, YILMAZ sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAHİ, DAMAR, YILMAZ, ÇELİK, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 16:00AvcılarElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, OYA sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00BeşiktaşElektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI, AKÇAM, BÜYÜKDERE, GÖKKUŞAĞI, GÜNEŞ, MEŞELİ, MUHTAR OYA ÇOLPAN AKYÜZ, SELVİLİ sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00BeyoğluElektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00ÇatalcaElektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk // ÇATALCA ilce -MURATBEY MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00EsenyurtElektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1674. sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00KüçükçekmeceElektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.EKŞİ, 1.ONUR, 315., 4.BÜLBÜL, 4.TUNA, AYDOĞDU, AYDOĞDU ALTI, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, TOROS, YUNUS EMRE, ÖMÜR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00SarıyerElektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk / REŞİTPAŞA mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00SarıyerElektrik kesintisinin tahmini süresi : 6 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah ESKİ BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 15:00SilivriElektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah İKTİSAT sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 17:00SilivriElektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ATALAY, ELİF, HARBİYE sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 12:00ZeytinburnuElektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saatElektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 07/05/2023 09:00:00 - 07/05/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Elektrik kesintisi başlama zamanı : 07 Mayıs 2023 Pazar 09:00Elektrik kesintisi bitiş saati : 07 Mayıs 2023 Pazar 14:00

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, istanbul, elektrik kesintisi