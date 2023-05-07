https://sputniknews.com.tr/20230507/istanbul-trafiginde-buyuk-istanbul-mitingi-yogunlugu-1070747973.html

İstanbul trafiğinde 'Büyük İstanbul Mitingi' yoğunluğu

İstanbul trafiğinde 'Büyük İstanbul Mitingi' yoğunluğu

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi" dolayısıyla kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T16:45+0300

2023-05-07T16:45+0300

2023-05-07T16:45+0300

2023 türkiye seçimleri

istanbul

ak parti

trafik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/07/1070747815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b17442f7597fdfb06bee359d469cd769.jpg

Miting için evlerinden çıkan vatandaşların, kentin dört bir yanından otomobilleri, toplu taşıma araçları ve parti otobüsleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ulaşmaya çalışması trafik oluşturdu.Bazı katılımcılar miting alanına, araçları ile konvoy oluşturup gelirken bazıları da yoğunluk nedeniyle D-100 karayolu Atatürk Havalimanı katılımında araçlarından inip yürüyerek ulaştı.Araçlarıyla miting alanına gelmek isteyenler nedeniyle D-100 karayolu Zeytinburnu istikametinden havalimanına doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Mitinge katılacak vatandaşlar metro, otobüs durakları ile metrobüs hatlarında da yoğunluk oluşturdu.Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile miting alanına ulaşan vatandaşlar, 15 ayrı kontrol noktasından geçip içeri alınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230507/ak-partinin-istanbul-mitingi-basladi-1070747639.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, ak parti, trafik