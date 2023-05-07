https://sputniknews.com.tr/20230507/istanbul-trafiginde-buyuk-istanbul-mitingi-yogunlugu-1070747973.html
İstanbul trafiğinde 'Büyük İstanbul Mitingi' yoğunluğu
İstanbul trafiğinde 'Büyük İstanbul Mitingi' yoğunluğu
AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi" dolayısıyla kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T16:45+0300
2023-05-07T16:45+0300
2023-05-07T16:45+0300
2023 türkiye seçimleri
istanbul
ak parti
trafik
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Miting için evlerinden çıkan vatandaşların, kentin dört bir yanından otomobilleri, toplu taşıma araçları ve parti otobüsleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ulaşmaya çalışması trafik oluşturdu.Bazı katılımcılar miting alanına, araçları ile konvoy oluşturup gelirken bazıları da yoğunluk nedeniyle D-100 karayolu Atatürk Havalimanı katılımında araçlarından inip yürüyerek ulaştı.Araçlarıyla miting alanına gelmek isteyenler nedeniyle D-100 karayolu Zeytinburnu istikametinden havalimanına doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Mitinge katılacak vatandaşlar metro, otobüs durakları ile metrobüs hatlarında da yoğunluk oluşturdu.Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile miting alanına ulaşan vatandaşlar, 15 ayrı kontrol noktasından geçip içeri alınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230507/ak-partinin-istanbul-mitingi-basladi-1070747639.html
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istanbul, ak parti, trafik
istanbul, ak parti, trafik
İstanbul trafiğinde 'Büyük İstanbul Mitingi' yoğunluğu
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AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi" dolayısıyla kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.
Miting için evlerinden çıkan vatandaşların, kentin dört bir yanından otomobilleri, toplu taşıma araçları ve parti otobüsleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ulaşmaya çalışması trafik oluşturdu.
Bazı katılımcılar miting alanına, araçları ile konvoy oluşturup gelirken bazıları da yoğunluk nedeniyle D-100 karayolu Atatürk Havalimanı katılımında araçlarından inip yürüyerek ulaştı.
Araçlarıyla miting alanına gelmek isteyenler nedeniyle D-100 karayolu Zeytinburnu istikametinden havalimanına doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Mitinge katılacak vatandaşlar metro, otobüs durakları ile metrobüs hatlarında da yoğunluk oluşturdu.
Ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile miting alanına ulaşan vatandaşlar, 15 ayrı kontrol noktasından geçip içeri alınıyor.