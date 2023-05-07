https://sputniknews.com.tr/20230507/israilde-asiri-sagci-bakanin-hukumetin-politikalarina-tepkisi-devam-ediyor-1070751131.html

İsrail'de aşırı sağcı Bakan'ın, hükümetin politikalarına tepkisi devam ediyor

İsrail'de aşırı sağcı Bakan'ın, hükümetin politikalarına tepkisi devam ediyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonundaki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 'tam sağ siyasete geçilmesi çağrısı' yaparak kabine... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T18:28+0300

2023-05-07T18:28+0300

2023-05-07T18:28+0300

dünya

itamar ben-gvir

israil

aşırı sağ

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Ben-Gvir yaptığı yazılı açıklamada, öldürülen Filistinlilerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmesi, sınırda kaçakçılık suçlamasıyla gözaltına alınan Ürdünlü milletvekilinin serbest bırakılması gibi adımlara tepki olarak haftalık kabine toplantısını boykot ettiğini belirtti.Açıklamada, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı kendi siyasetini yürütmekle suçlayarak, "Bu politikalar kabul edilemez ve bu böyle devam edemez. Hükümet politikası tam sağ siyasete dönmeli. Halk bize bunun için yetki verdi ve bu yapılmalı" ifadesi kullanıldı.İsrail, 23 Nisan'da Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin Köprüsü'nden aracıyla geçiş yaptığı sırada 'kaçakçılık amacıyla altın ve çok sayıda silah bulundurmak' suçlamasıyla gözaltına aldığı Ürdünlü milletvekili İmad el-Advan'ı bugün serbest bırakmıştı.İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir daha önce de işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Mart'ta öldürülen 3 Filistinlinin cenazelerinin teslim edilmesini 'pahalıya mal olacak bir hata' olarak nitelemişti.Aynı şekilde, aşırı sağcı Bakan, hafta içinde de hükümetin Gazze'ye "yumuşak yaklaşımı" üzerine Meclis'teki oylamaları boykot edeceğini duyurmuştu.Netanyahu'nun partisi Likud, Ben-Gvir'e tepki göstererek, 'İsrail'in önündeki hassas ve kapsamlı güvenlik meselelerinin emniyet otoriteleri, ordu, Savunma Bakanı ve Başbakan tarafından yönetildiği' açıklamasında bulunmuştu. Açıklamada, "Tartışmalara taraf Başbakan bu konulara karar verir. Eğer Ben-Gvir bunu beğenmiyorsa hükümette kalmak zorunda değil" denilmişti.Netanyahu hükümetinde aşırı sağcılar kritik görevlerdeBaşbakan Netanyahu'nun 2022 sonunda kurduğu koalisyon hükümetinde, Filistinlilere yönelik ırkçı eylem ve söylemleriyle tanınan, Yahudi yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimler kritik görevlere getirilmişti.İsrail siyasetinde Yahudi üstünlükçü siyasetiyle tanınan aşırı sağcı Ben-Gvir uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından 'katillerin avukatı', 'şeytanın avukatı' ve 'sabıkalı' şeklinde adlandırılıyor.

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itamar ben-gvir, israil, aşırı sağ