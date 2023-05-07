https://sputniknews.com.tr/20230507/ispanya-kral-kupasini-finalde-osasunayi-yenen-real-madrid-kazandi-1070735082.html

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı

İspanya Kral Kupası'nı finalde Osasuna'yı yenen Real Madrid kazandı

İspanya futbolunda Kral Kupası'nı, final maçında Osasuna'yı 2-1 mağlup eden Real Madrid kazandı. Real Madrid tarihinde 20. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T02:09+0300

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spor

real madrid

ispanya kral kupası

la liga

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İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid ve Osasuna, Sevilla'daki La Cartuja'da karşılaştı.Karşılaşmanın 2. dakikasında Rodrygo Goes'in golüyle öne geçen Real Madrid ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.İkinci yarıya hızlı başlayan Osasuna 58. dakikada Lucas Torro'nun golüyle skora eşitliği getirdi.Maçın 70. dakikasında bir kez daha Rodrygo ile Osasuna ağlarını havalandıran Madrid takımı, bu avantajını karşılaşma sonuna kadar koruyarak, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Son olarak 2013-2014 sezonunda Kral Kupası'nı kazanan Real Madrid, 9 yıl aradan sonra bu kupayı bir kez daha kaldırma başarısını gösterdi.Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Real Madrid, kulüp tarihinde 20. kez Kral Kupası'nı müzesine götürdü.Kral Kupası'nı 31 kezle en çok kazanan takım Barcelona olurken, onu Athletic Bilbao (23) ve Real Madrid (20) izliyor.Tarihinde ikinci kez bu kupada final oynayan Osasuna ise henüz kazanma başarısını gösteremedi.Osasuna Teknik direktörü Jagoba Arrasate kaybettikleri maçın ardından gözyaşlarını tutamadı.

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