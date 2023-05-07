https://sputniknews.com.tr/20230507/hatayda-deprem-1070740200.html

Hatay'da deprem

Hatay'da deprem

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T11:52+0300

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türkiye

hatay

deprem

afad

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20230506/afad-6-subat-6-mayis-arasinda-33-bin-77-deprem-meydana-geldi-1070721226.html

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