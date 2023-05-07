https://sputniknews.com.tr/20230507/hatayda-deprem-1070740200.html
Hatay'da deprem
Hatay'da deprem
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T11:52+0300
2023-05-07T11:52+0300
2023-05-07T11:57+0300
türkiye
hatay
deprem
afad
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230506/afad-6-subat-6-mayis-arasinda-33-bin-77-deprem-meydana-geldi-1070721226.html
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hatay, deprem, afad
Hatay'da deprem
11:52 07.05.2023 (güncellendi: 11:57 07.05.2023) Abone ol
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Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,88 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.