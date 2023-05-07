https://sputniknews.com.tr/20230507/guney-kore-ile-abd-siber-guvenlik-konusunda-gorusmeler-yapacak-1070745196.html
Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak
Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak
Güney Kore ile ABD’nin siber güvenlik konusunda çalışma düzeyinde görüşmeler yapacağı açıklandı. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T15:05+0300
2023-05-07T15:05+0300
2023-05-07T15:05+0300
dünya
güney kore
abd
siber güvenlik
abd - güney kore ilişkileri
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Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının açıklamasında, genel müdür seviyesindeki temsilcilerin katılacağı, 8 oturumdan oluşan Siber İşbirliği Çalışma Grubu (CCWG) görüşmelerinin yarın ve 9 Mayıs'ta Seul'de yapılacağı bildirildi.Açıklamada, iki ülkenin görüşmeler sırasında siber güvenlik politikaları, siber tehditler ve siber güvenlik eğitimini güçlendirme gibi konuları ele alacağı belirtildi.Siber İşbirliği Çalışma Grubu, Güney Kore ile ABD'nin siber güvenlik konusunu görüşebilmesi amacıyla 2014'te kurulmuştu.
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MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, abd, siber güvenlik, abd - güney kore ilişkileri
güney kore, abd, siber güvenlik, abd - güney kore ilişkileri
Güney Kore ile ABD siber güvenlik konusunda görüşmeler yapacak
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Güney Kore ile ABD’nin siber güvenlik konusunda çalışma düzeyinde görüşmeler yapacağı açıklandı.
Yonhap haber ajansına göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının açıklamasında, genel müdür seviyesindeki temsilcilerin katılacağı, 8 oturumdan oluşan Siber İşbirliği Çalışma Grubu (CCWG) görüşmelerinin yarın ve 9 Mayıs'ta Seul'de yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, iki ülkenin görüşmeler sırasında siber güvenlik politikaları, siber tehditler ve siber güvenlik eğitimini güçlendirme gibi konuları ele alacağı belirtildi.
Siber İşbirliği Çalışma Grubu, Güney Kore ile ABD'nin siber güvenlik konusunu görüşebilmesi amacıyla 2014'te kurulmuştu.