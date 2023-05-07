https://sputniknews.com.tr/20230507/fsb-ukraynali-sabotaj-grubunun-bir-hava-ussumuze-yonelik-saldiri-planinin-onunu-kestik-1070745563.html

FSB: Ukraynalı sabotaj grubunun bir hava üssümüze yönelik saldırı planının önünü kestik

FSB: Ukraynalı sabotaj grubunun bir hava üssümüze yönelik saldırı planının önünü kestik

Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkilileri, Ukraynalı bir sabotaj grubunun, radarlı erken uyarı uçaklarının bulunduğu bir hava üssüne düzenlemeyi planladığı... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T15:26+0300

2023-05-07T15:26+0300

2023-05-07T15:26+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

fsb

rus istihbarat teşkilatı (fsb)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

kgb

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yetkilileri, Ukrayna’nın, Rusya’nın İvanovskaya bölgesinde yer alan Severnıy hava üssüne bomba taşıyan drone’larla düzenlemeyi planladığı saldırıyı engellediklerini kaydetti.Söz konusu hava üssünde, A-50 tipi radarlı erken uyarı ve kontrol uçaklarının konuşlu olduğu belirtildi.FSB yetkililerinin aktardığına göre hava üssüne saldıracak drone’larda kullanılması planlanan patlayıcıların Ukrayna’nın Çernigovkaya bölgesinden küçük bir uçak ile Rusya’nın İvanovskaya bölgesine getirilmesi planlanıyordu. Ancak söz konusu uçak İvanovskaya’ya varmadan Rusya’nın Tulskaya bölgesinde fark edildi ve sabotaj grubunun üyeleri de yakalandı. Böylelikle saldırı planının önü kesildi.Daha önce şubat ayı sonunda Belarus’un Maçulişi hava üssüne bir drone ile düzenlenen saldırıda bir A-50 uçağı hasar görmüştü. Söz konusu saldırının düzenlendiğini, mart başında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko duyurdu.Daha sonraysa Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB), söz konusu saldırının düzenlenmesini organize ettiği belirlenen bir kişinin yakalandığının görüldüğü video kayıtları yayınlamıştı.

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rusya, ukrayna, fsb, rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya federal güvenlik servisi (fsb), kgb