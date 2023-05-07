https://sputniknews.com.tr/20230507/fenerbahce-sampiyonluk-yarisinda-giresunspor-engeline-takildi--1070753173.html
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Giresunspor engeline takıldı
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Giresunspor engeline takıldı
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T21:20+0300
2023-05-07T21:20+0300
2023-05-07T21:20+0300
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spor toto süper lig
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maç
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Süper Lig'de 33. haftada Giresunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Maçta goller, 21. dakikada penaltıyla Batshuayi'nin ve 68. dakikada Bajic'ten geldi.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ise 28'e yükseltti.
https://sputniknews.com.tr/20230507/galatasaraydan-fenerbahceye-tepki-turk-sporunun-kara-lekesi-davranislar-1070752511.html
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fenerbahçe, süper lig, spor toto süper lig, futbol, maç
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Giresunspor engeline takıldı
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Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de 33. haftada Giresunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Maçta goller, 21. dakikada penaltıyla Batshuayi'nin ve 68. dakikada Bajic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ise 28'e yükseltti.