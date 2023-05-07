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Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Giresunspor engeline takıldı
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Giresunspor engeline takıldı
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T21:20+0300
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spor toto süper lig
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Süper Lig'de 33. haftada Giresunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Maçta goller, 21. dakikada penaltıyla Batshuayi'nin ve 68. dakikada Bajic'ten geldi.Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ise 28'e yükseltti.
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fenerbahçe, süper lig, spor toto süper lig, futbol, maç
fenerbahçe, süper lig, spor toto süper lig, futbol, maç

Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Giresunspor engeline takıldı

21:20 07.05.2023
© AASpor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
© AA
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Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Süper Lig'de 33. haftada Giresunspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Maçta goller, 21. dakikada penaltıyla Batshuayi'nin ve 68. dakikada Bajic'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 68 puana yükseldi. Sarı-lacivertliler şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Kümede kalma mücadelesi veren Giresunspor ise 28'e yükseltti.
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