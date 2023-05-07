https://sputniknews.com.tr/20230507/fanatik-yahudiler-israil-polisi-korumasinda-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1070739908.html

Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudilerin eski Likud Partisi Milletvekili aşırılıkçı haham Yehuda Glick eşliğinde ve yoğun İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T11:36+0300

2023-05-07T11:36+0300

2023-05-07T11:36+0300

dünya

israil

yahudi

baskın

mescid-i aksa

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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre fanatik Yahudiler, çok sayıda İsrail polisinin koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girdi.Fanatik Yahudi gruba baskın sırasında başkanlık eden aşırılıkçı haham Glick, Mescid-i Aksa ile ilgili provokatif bir konuşma yaptı.Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyorMescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri 'baskın' olarak nitelendiriyor.İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde 'Süleyman Mabedi' kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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mescid-i aksa

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