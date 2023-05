Erdoğan: Tercihinizi güven ve istikrarın devamından yana, evlatlarınızın geleceğinden yana yapın

https://sputniknews.com.tr/20230507/erdogan-tercihinizi-guven-ve-istikrarin-devamindan-yana-evlatlarinizin-geleceginden-yana-yapin-1070757653.html

TRT'deki propaganda konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ta tercihinizi Türkiye Yüzyılı'ndan yana yapın. Tercihinizi güven ve istikrarın... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de yayımlanan propaganda konuşmasında konuşmaya tüm vatandaşları selamlayarak başladı.İlk gençlik yıllarından beri siyasetin farklı kademelerinde hep vatandaşların huzurunda olduğunu belirten Erdoğan, üstlendiği her görevde, yaptıkları her işte vatandaşların murakabesi altında bir hayat sürdüğünü söyledi.Bugüne kadar girdikleri 15 seçimin tamamında, vatandaşların sandıkta verdiği onayla Türkiye'nin yönetim sorumluluğunu yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, "Bu zorlu süreçte karşılaştığımız her sıkıntının üstesinden sizlerin desteği ve duasıyla geldik. Elbette eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur. Ama samimiyetle ve tüm gücümüzle eser üretmek, hizmet vermek için çalıştığımızı kimse inkar edemez. Sizlerden aldığımız destekle ülkemize, Cumhuriyet tarihinin tamamını katlayan eserler kazandırdık" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 21 yılında hayata geçirdikleri reformlarla, sadece ülkenin demokrasi ve kalkınma altyapısının eksiklerini tamamlamakla kalmadıklarını, asıl başarılarının, tarihi bir zihniyet devrimini gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi."Bu öyle bir devrim ki kökeninden, inancından, mezhebinden, meşrebinden dolayı kendini ülkesinden ve devletinden dışlanmış hisseden her ferdi kucakladı. Her bir insanımızı, tüm farklılıklarının ötesinde, Türkiye ortak paydasının ayrılmaz bir parçası haline getirdi" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:'Artık, hayali gerçekleştirmenin eşiğindeyiz'Erdoğan, şimdi de aynı anlayışla, Türkiye Yüzyılı'nı milletin ortak hayali olarak inşa etmeye hazırlandıklarını belirterek, "Ülkemizin bugün geldiği seviyede emeği, alın teri, zihin çabası, katkısı olan herkesi, hiçbir ayrım yapmadan, bu hayalin etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerini, işte bu kenetlenmenin yeni bir tezahürü haline dönüştürmek istiyoruz." dedi.Dünyanın yaşadığı siyasi ve ekonomik dönüşümün Türkiye'nin önüne açtığı fırsatları, ancak bu şekilde kazanca çevrilebileceğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:'Dünyevi hırsımın olmayacağını takdir edersiniz'Hep "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" öğüdünün, Yunus'un "Gönüller yapmaya geldik" düsturunun peşinden gittiklerini kaydeden Erdoğan, "Bunun için ne mücadeleler verdiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz. Ülkemizi, vesayetin dişlilerinden, terör örgütlerinin kanlı ellerinden, darbecilerin namlularından, ekonomik tetikçilerin tuzaklarından kurtarma mücadelesi verirken, hep milletimizin selametini, ülkemizin huzurunu düşündük." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

