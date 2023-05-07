https://sputniknews.com.tr/20230507/erbakan-cumhurbaskanimizin-partimizin-zaferle-ciktigi-secim-aksamini-insallah-hep-birlikte-yasariz-1070755361.html

Erbakan: Cumhurbaşkanımızın, partimizin zaferle çıktığı seçim akşamını inşallah hep birlikte yaşarız

Erbakan: Cumhurbaşkanımızın, partimizin zaferle çıktığı seçim akşamını inşallah hep birlikte yaşarız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "14 Mayıs'ta hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem de Yeniden Refah Partimizin zaferle çıktığı bir seçim... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T22:58+0300

2023-05-07T22:58+0300

2023-05-07T22:58+0300

2023 türkiye seçimleri

fatih erbakan

cumhur ittifakı

seçim

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Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Bahçelievler Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Erbakan Tokatlılarla Buluşuyor' programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini hatırlattı.Karşı bloktaki yapılanmanın durumu, söylemleri, partililerin seçim bildirgesine yazdıkları ifadeler ve hedefleri gibi nedenlerle altılı masanın karşısında olduklarını belirten Erbakan, "Hem İstanbul'umuzda hem de tüm Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, milletvekilliği seçimlerinde ise Yeniden Refah Partimizin seçimleri kazanması için büyük bir gayretle teşkilatlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah muvaffak oluruz. 14 Mayıs'ta hem Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem de Yeniden Refah Partimizin zaferle çıktığı bir seçim akşamını inşallah hep birlikte yaşarız" diye konuştu.Türkiye'nin birçok iline gittiğinde babası merhum Necmettin Erbakan'ın imza attığı birçok eserle karşılaştıklarını dile getiren Fatih Erbakan, "Bir esnaf ziyaretimizde, doğu illerinden bir tanesinde bir esnaf dedi ki 'Bu ülkede dönen her bir dişlide Erbakan Hoca'nın payı, emeği var.' Atasözü gibi. ASELSAN'ın kurulması, tırnak içerisinde 'gerici' diye nitelendirdikleri Erbakan Hoca'mızın ta 1976-1977 yılında yaptığı bir hizmet. Milli savunma sanayi gelişsin, savunma sanayinde dışa bağımlılıktan kurtulalım, aynı zamanda elektronik sanayi gelişsin, teknoloji katma değerli üretim alanında Türkiye gelişsin diye ASELSAN'ı kuruyor" ifadelerini kullandı.'Türkiye genelinde yüzde 7 oy alma şartı, zorunluluğu yok'Mecliste milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmak için çabalayacaklarını dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

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fatih erbakan, cumhur ittifakı, seçim