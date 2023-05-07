https://sputniknews.com.tr/20230507/depremzedelere-ulasim-yardiminin-ayrintilari-belli-oldu-1070735233.html
Depremzedelere 'ulaşım' yardımının ayrıntıları belli oldu
Depremzedelere 'ulaşım' yardımının ayrıntıları belli oldu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), daha önce duyurduğu deprem bölgesine geri dönüş yapmak isteyen depremzedelere yapılacak ulaşım yardımlarının... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T02:54+0300
2023-05-07T02:54+0300
2023-05-07T02:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
afad
ulaşım
yardım
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AFAD'dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesine dönmek isteyen vatandaşların dönüş işlemleri ile yol masrafları ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.Kendi araçlarıyla gitmek isteyenlerin valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına yol masraf belgesi için başvuru yapılabileceği belirtildi.Depremzedelerin dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına geldiklerini bildirerek masraflarını alabilecekleri ifade edilen açıklamada, "Yol masrafı ödemeleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenlerin de valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına başvuru yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Valilik veya kaymakamlarca temin edilen uygun araçlarla (otobüs, minibüs, havayolu, demiryolu vb.) afet bölgesine ulaşım sağlanacaktır. Kendisi bilet alan afetzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır."AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) daha önce duyurduğu, şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak ulaşım yardımlarının ayrıntıları belli oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230506/afad-6-subat-6-mayis-arasinda-33-bin-77-deprem-meydana-geldi-1070721226.html
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deprem, afad, ulaşım, yardım
deprem, afad, ulaşım, yardım
Depremzedelere 'ulaşım' yardımının ayrıntıları belli oldu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), daha önce duyurduğu deprem bölgesine geri dönüş yapmak isteyen depremzedelere yapılacak ulaşım yardımlarının ayrıntıları belli oldu.
AFAD'dan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında afet bölgesine dönmek isteyen vatandaşların dönüş işlemleri ile yol masrafları ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.
Kendi araçlarıyla gitmek isteyenlerin valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına yol masraf belgesi için başvuru yapılabileceği belirtildi.
Depremzedelerin dönüş yaptıkları ildeki müracaat noktalarına geldiklerini bildirerek masraflarını alabilecekleri ifade edilen açıklamada, "Yol masrafı ödemeleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Toplu taşıma araçlarıyla gitmek isteyenlerin de valilik ve kaymakamlarca oluşturulan ve ilan edilen müracaat noktalarına başvuru yapabilecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Valilik veya kaymakamlarca temin edilen uygun araçlarla (otobüs, minibüs, havayolu, demiryolu vb.) afet bölgesine ulaşım sağlanacaktır. Kendisi bilet alan afetzedeler ise müracaat noktalarına başvurmaları halinde bilet ücretleri Ziraat Bankasına kimlik numaraları üzerinden yatırılacaktır."
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) daha önce duyurduğu, şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak ulaşım yardımlarının ayrıntıları belli oldu.