https://sputniknews.com.tr/20230507/cumhurbaskani-erdogandan-21-yillik-basari-paylasimi-81-vilayetiyle-herkesin-payi-var-1070740521.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 21 yıllık başarı paylaşımı: '81 vilayetiyle herkesin payı var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 21 yıllık başarı paylaşımı: '81 vilayetiyle herkesin payı var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren başarı zincirlerine yeni halkalar... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T12:07+0300

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2023 türkiye seçimleri

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seçim

recep tayyip erdoğan

ak parti

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, ülkeyi yönetme görevini devraldıkları 2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalıştıklarını ifade etti.Milletin sandıkta omuzlarına yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini verdiklerini bildiren Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz'Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri olduğunu ifade eden Erdoğan, başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendikleri Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarının da katkısı olduğunu belirtti.Erdoğan paylaşımında, "Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun 'önce ülkem' diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır. Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230506/cumhurbaskani-erdogan-mersin-millet-bahcesinde-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1070717896.html

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türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı