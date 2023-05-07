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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230507/cumhurbaskani-erdogandan-21-yillik-basari-paylasimi-81-vilayetiyle-herkesin-payi-var-1070740521.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 21 yıllık başarı paylaşımı: '81 vilayetiyle herkesin payı var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 21 yıllık başarı paylaşımı: '81 vilayetiyle herkesin payı var'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren başarı zincirlerine yeni halkalar... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T12:07+0300
2023-05-07T12:08+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
seçim
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, ülkeyi yönetme görevini devraldıkları 2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalıştıklarını ifade etti.Milletin sandıkta omuzlarına yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini verdiklerini bildiren Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz'Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri olduğunu ifade eden Erdoğan, başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendikleri Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarının da katkısı olduğunu belirtti.Erdoğan paylaşımında, "Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun 'önce ülkem' diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır. Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230506/cumhurbaskani-erdogan-mersin-millet-bahcesinde-duzenlenen-mitingde-konusuyor-1070717896.html
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türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı
türkiye, seçim, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 21 yıllık başarı paylaşımı: '81 vilayetiyle herkesin payı var'

12:07 07.05.2023 (güncellendi: 12:08 07.05.2023)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2023
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren başarı zincirlerine yeni halkalar ekleyeceklerini, Türkiye Yüzyılı'nı yine milletle birlikte omuz omuza inşa edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, ülkeyi yönetme görevini devraldıkları 2002'den beri "büyük ve güçlü Türkiye" sevdasıyla canla başla çalıştıklarını ifade etti.
Milletin sandıkta omuzlarına yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini verdiklerini bildiren Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor. Şayet bugün kişi başına milli gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkaran… Yıllık 36 milyar dolar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan… Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 407 milyar lirayı geçen… Merkez Bankası rezervi toplam 115 milyar dolara ulaşan… İstihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan… Tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan... Deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen… Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır."

'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz'

Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri olduğunu ifade eden Erdoğan, başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendikleri Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarının da katkısı olduğunu belirtti.
Erdoğan paylaşımında, "Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun 'önce ülkem' diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır. Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır. İnşallah 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
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