https://sputniknews.com.tr/20230507/chpli-ozkan-engin-ozkocun-icisleri-bakanligina-aday-1070734543.html

CHP'li Özkan: Engin Özkoç, İçişleri Bakanlığı'na aday

CHP'li Özkan: Engin Özkoç, İçişleri Bakanlığı'na aday

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinden Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na ve Ahmet Akın'ın Enerji... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T01:10+0300

2023-05-07T01:10+0300

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2023 türkiye seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tuncay özkan

muharrem erkek

engin özkoç

kemal kılıçdaroğlu

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.Özkan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na ve CHP Enerji ve Altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olacaklarını belirtti.CHP olarak Bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.

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Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tuncay özkan, muharrem erkek, engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu