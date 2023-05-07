https://sputniknews.com.tr/20230507/chpli-ozkan-engin-ozkocun-icisleri-bakanligina-aday-1070734543.html
CHP'li Özkan: Engin Özkoç, İçişleri Bakanlığı'na aday
CHP'li Özkan: Engin Özkoç, İçişleri Bakanlığı'na aday
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinden Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na ve Ahmet Akın'ın Enerji... 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T01:10+0300
2023-05-07T01:10+0300
2023-05-07T01:14+0300
2023 türkiye seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
tuncay özkan
muharrem erkek
engin özkoç
kemal kılıçdaroğlu
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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.Özkan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na ve CHP Enerji ve Altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olacaklarını belirtti.CHP olarak Bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tuncay özkan, muharrem erkek, engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tuncay özkan, muharrem erkek, engin özkoç, kemal kılıçdaroğlu
CHP'li Özkan: Engin Özkoç, İçişleri Bakanlığı'na aday
01:10 07.05.2023 (güncellendi: 01:14 07.05.2023) Abone ol
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partisinden Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na ve Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olacaklarını söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Habertürk'te Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.
Özkan, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in Adalet Bakanlığı'na, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un İçişleri Bakanlığı'na ve CHP Enerji ve Altyapı projelerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın Enerji Bakanlığı'na aday olacaklarını belirtti.
CHP olarak Bu üç konuyu önemsediklerini belirten Özkan, "Sayın Genel Başkanımız bu konuda bir tutum göstermese de biz CHP'liler olarak bunu önemsiyoruz" dedi.