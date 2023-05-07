https://sputniknews.com.tr/20230507/cep-telefonun-ardindan-sinirda-playstation-kuyrugu-1070744476.html

Cep telefonun ardından sınırda PlayStation kuyruğu

Cep telefonun ardından sınırda PlayStation kuyruğu

Artvin Sarp Sınır Kapısında yaşanan İphone marka cep telefonu yoğunluğunun ardından bu kez de Play Station yoğunluğu yaşanıyor. Ülkemizde göre daha ucuz olduğu... 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T14:35+0300

2023-05-07T14:35+0300

2023-05-07T14:35+0300

yaşam

cep telefonu

playstation 5

indirim

türkiye

gürcistan

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Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısında, iPhone marka cep telefonu yoğunluğunun devam ederken, şimdi de Playstation oyun konsolu yoğunluğu yaşanıyor.Gürcistan’da Playstation 5’in fiyatı daha uygun olunca, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşlar günü birlik Gürcistan’ın Batum şehrine giderek telefon satın alıp, ülkeye geri dönüyor.Ülkemizde piyasa değeri 18 bin 500 lira olan Playstation 5, Batum’da 12 bin 300 lira. Ayrıca vergi iadesiyle bu fiyat 11 bin liraya düşüyor. Playstation 5, Batum’da 7 bin 500 TL civarında daha uygun olunca, gümrük kapısı koridorları ve vergi iadesi (tax free) bekleme salonları yoğunluğa neden oldu.

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cep telefonu, playstation 5, indirim, türkiye, gürcistan