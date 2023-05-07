https://sputniknews.com.tr/20230507/abdnin-mississippi-eyaletinde-silahli-saldiri-1-olu-6-yarali-1070735645.html

ABD'nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğü, altı kişinin de yaralandığı bildirildi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T03:20+0300

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dünya

abd

mississippi

silahlı saldırı

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ABD'nin Mississippi eyaletinde, Meksika'nın 1862'de Puebla Savaşı'nda İkinci Fransız İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferin kutlandığı bayram olan Cinco de Mayo için bir restoranda düzenlenen partide silahlı saldırı yaşandı.CBS News'in aktardığına göre saldırı neticesinde bir kişi hayatını kaybetti ve altı kişi yaralandı.Sun Herald gazetesi, saldırganın girişteki güvenliği atlatırken restoranda yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.

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abd, mississippi, silahlı saldırı