https://sputniknews.com.tr/20230507/abdnin-mississippi-eyaletinde-silahli-saldiri-1-olu-6-yarali-1070735645.html
ABD'nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğü, altı kişinin de yaralandığı bildirildi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T03:20+0300
2023-05-07T03:20+0300
2023-05-07T03:20+0300
dünya
abd
mississippi
silahlı saldırı
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ABD'nin Mississippi eyaletinde, Meksika'nın 1862'de Puebla Savaşı'nda İkinci Fransız İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferin kutlandığı bayram olan Cinco de Mayo için bir restoranda düzenlenen partide silahlı saldırı yaşandı.CBS News'in aktardığına göre saldırı neticesinde bir kişi hayatını kaybetti ve altı kişi yaralandı.Sun Herald gazetesi, saldırganın girişteki güvenliği atlatırken restoranda yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.
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abd, mississippi, silahlı saldırı
abd, mississippi, silahlı saldırı
ABD'nin Mississippi eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
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ABD'nin Mississippi eyaletindeki bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin öldüğü, altı kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde, Meksika'nın 1862'de Puebla Savaşı'nda İkinci Fransız İmparatorluğu'na karşı kazandığı zaferin kutlandığı bayram olan Cinco de Mayo için bir restoranda düzenlenen partide silahlı saldırı yaşandı.
CBS News'in aktardığına göre saldırı neticesinde bir kişi hayatını kaybetti ve altı kişi yaralandı.
Sun Herald gazetesi, saldırganın girişteki güvenliği atlatırken restoranda yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini paylaştı.
Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü aktarıldı.