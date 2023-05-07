https://sputniknews.com.tr/20230507/360-cop-sis-yiyerek-rekor-kirdi-1070739372.html

43 dakikada 360 çöp şiş yiyerek rekor kırdı

43 dakikada 360 çöp şiş yiyerek rekor kırdı

Türkiye’nin en çok kazandıran çöp şiş yeme yarışmasına katılan genç kadın, çok zayıf olmasına rağmen 360 çöp şişi yiyerek rekor kırdı. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T11:23+0300

2023-05-07T11:23+0300

2023-05-07T11:30+0300

yaşam

türkiye

çöp şiş

çöp şiş yeme yarışması

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Denizli’de düzenlediği yemek yeme yarışmasıyla hem dünya da hem de Türkiye genelinde en çok izlenen yarışmalar arasında en üst sıralara yerleşen ‘Çöpşişçi Mehmet’, yeni bir yarışmacısı ile adından yine söz ettirdi. Ülkede son günlerde sosyal medya platformlarda kendisine ait hızla büyüyen takipçi kitlesini yeni yarışma konseptleri ile eğlenceli ve heyecan verici dakikalar yaşatan ‘Çöpşişçi Mehmet’, 7 yıllık hizmetlerini geniş çerçevede her sektöre yayarak sürdürmeye devam ediyor. Çöpşişçi Mehmet, yurt içi ve yurt dışında işletmeye gelen birçok vatandaşı özel sunumlarla ağırlıyor. Lezzetin doruğunu damaklarında tatmak isteyenlerin geldiği Çöpşişçi Mehmet’te düzenlenen yarışmalara katılanların sayısı da günden güne artıyor. Midesini ve azmine güvenen yemek tutkunları, belli şartlar istikametinde geçtikleri barajlarla farklı ödüllere sahip oluyor.'Sevdiğim şeyleri özellikle fazla yiyorum, bundan dolayı alışkınım'Düzenli bir beslenmesinin olmadığığını ve yarışmada daha fazla yiyebileceğini anlatan 51 kg ağırlığındaki yarışmacı Zeynep Doğan, "Yarışmaya Ankara'dan katılıyorum, aslen Adanalı'yım. 43 dakikada 360 çöp şiş yedim, benim için kolaydı, kendimi iyi hissediyorum. Süre uzun geldiği için lavaboya gitmem gerekti ve bıraktım, belki devam edebilirdim. Normalde daha fazla yediğim oluyor. Düzenli bir beslenme alışkanlığım yok. Genelde sevdiğim şeyleri özellikle fazla yiyorum, bundan dolayı alışkınım” dedi.'Bu sefer çok büyük bir ödül vardı'Rekorları genellikle zayıf yarışmacıların kazandığını belirten işletme sahibi Yusuf Kaya, "Öncelikle şunu söyleyeyim bizim hiç kolay olmadı, arkadaşımız bizim için çok kolay oldu dedi. Bu sefer çok büyük bir ödül kırıldı. Buda mı olur dedik ve oldu. En büyük ödülü verdiğimizi düşünüyorduk ama meğerse öyle değilmiş. 45 bin TL paramız birde sınıfının en pahalı telefonun sahibi oldu. Zayıflar genelde kazanıyor, kendimi ispatladı. 2.5 litre kola, 360 çöp şiş, 1 salata ve 1 lavaş yedi, kendisini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220609/adanada-acili-tost-yeme-yarismasi-besinci-tostunu-yerken-bayildi-kafasindan-asagi-su-dokuldu-1057178495.html

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türkiye, çöp şiş, çöp şiş yeme yarışması