https://sputniknews.com.tr/20230506/yurtdisinda-1-milyon-404-bin-secmen-oy-kullandi-1070719317.html

Yurtdışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı

Yurtdışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 404 bin 381... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T19:47+0300

2023-05-06T19:47+0300

2023-05-06T19:47+0300

2023 türkiye seçimleri

yurtdışı

seçim

oy

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurtdışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 730 seçmen oy kullandı. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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2023

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yurtdışı, seçim, oy, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)