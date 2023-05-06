https://sputniknews.com.tr/20230506/yurtdisinda-1-milyon-404-bin-secmen-oy-kullandi-1070719317.html
Yurtdışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Yurtdışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 404 bin 381... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T19:47+0300
2023-05-06T19:47+0300
2023-05-06T19:47+0300
2023 türkiye seçimleri
yurtdışı
seçim
oy
yüksek seçim kurulu
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurtdışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 730 seçmen oy kullandı. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yurtdışı, seçim, oy, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)
yurtdışı, seçim, oy, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)
Yurtdışında 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 404 bin 381 oldu.
Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurtdışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurtdışında 1 milyon 306 bin 651, gümrüklerde ise 97 bin 730 seçmen oy kullandı.
Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.