https://sputniknews.com.tr/20230506/yunanistanin-turk-karasularina-geri-ittigi-59-kacak-gocmeni-turkiye-kurtardi-1070707024.html

Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği 59 kaçak göçmeni Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği 59 kaçak göçmeni Türkiye kurtardı

Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Türk karasularına geri itilen 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T13:34+0300

2023-05-06T13:34+0300

2023-05-06T13:35+0300

türkiye

izmir

yunanistan

sahil güvenlik

göçmen

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İzmir’in Menderes ve Seferihisar açıklarında meydana gelen olaylarda, denizde kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisindeki toplam 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Yunanistan ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen göçmenler, karaya çıkartıldıktan sonra işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230111/yunanistanin-ege-denizinde-turk-sularina-geri-ittigi-kacak-gocmen-sayisi-2022de-yuzde-57-artti-1065620493.html

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izmir, yunanistan, sahil güvenlik, göçmen