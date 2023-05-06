https://sputniknews.com.tr/20230506/yunanistanin-turk-karasularina-geri-ittigi-59-kacak-gocmeni-turkiye-kurtardi-1070707024.html
Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği 59 kaçak göçmeni Türkiye kurtardı
Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği 59 kaçak göçmeni Türkiye kurtardı
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Türk karasularına geri itilen 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T13:34+0300
2023-05-06T13:34+0300
2023-05-06T13:35+0300
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izmir
yunanistan
sahil güvenlik
göçmen
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İzmir’in Menderes ve Seferihisar açıklarında meydana gelen olaylarda, denizde kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisindeki toplam 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Yunanistan ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen göçmenler, karaya çıkartıldıktan sonra işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230111/yunanistanin-ege-denizinde-turk-sularina-geri-ittigi-kacak-gocmen-sayisi-2022de-yuzde-57-artti-1065620493.html
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izmir, yunanistan, sahil güvenlik, göçmen
izmir, yunanistan, sahil güvenlik, göçmen
Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği 59 kaçak göçmeni Türkiye kurtardı
13:34 06.05.2023 (güncellendi: 13:35 06.05.2023) Abone ol
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Türk karasularına geri itilen 59 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.
İzmir’in Menderes ve Seferihisar açıklarında meydana gelen olaylarda, denizde kaçak göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen ile Seferihisar ilçesi açıklarında 2 can salı içerisindeki toplam 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunanistan ekipleri tarafından Türk karasularına geri itildiği belirlenen göçmenler, karaya çıkartıldıktan sonra işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.