Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı: Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı
© AADoğu Perinçek
© AA
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ölüm yıl dönümü dolayısıyla arkadaşı Deniz Gezmiş'i andı. Perinçek yaptığı paylaşımda "Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı. Yıldırım gibi yaşadı. Yıldırım gibi gitti" dedi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Gezmiş'i ölümünün 51. yılında andı.
Yaptığı paylaşımda Perinçek, 'Arkadaşım Deniz Gezmiş' isimli kitabını da paylaştı.
Perinçek, "Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı. Yıldırım gibi yaşadı. Yıldırım gibi gitti. Rüzgâr gibi değil, yıldırım gibi geçti Cumhuriyet tarihimizden. 51 yıl oldu. Bu iklimde bir an gözüktü, şimşek gibi parladı. Yüreklerdeki yangındır ve aydınlatıyor." ifadelerine yer verdi.
Perinçek, "Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı. Yıldırım gibi yaşadı. Yıldırım gibi gitti. Rüzgâr gibi değil, yıldırım gibi geçti Cumhuriyet tarihimizden. 51 yıl oldu. Bu iklimde bir an gözüktü, şimşek gibi parladı. Yüreklerdeki yangındır ve aydınlatıyor." ifadelerine yer verdi.
Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) May 6, 2023
Yıldırım gibi yaşadı. Yıldırım gibi gitti. Rüzgâr gibi değil, yıldırım gibi geçti Cumhuriyet tarihimizden.
51 yıl oldu.
Bu iklimde bir an gözüktü, şimşek gibi parladı. Yüreklerdeki yangındır ve aydınlatıyor.#6Mayis1972 #DenizGezmiş pic.twitter.com/nVVpooaS4c