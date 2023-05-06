https://sputniknews.com.tr/20230506/vatan-partisi-genel-baskani-perincekten-deniz-gezmis-mesaji--1070718154.html

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı: Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek'ten Deniz Gezmiş mesajı: Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ölüm yıl dönümü dolayısıyla arkadaşı Deniz Gezmiş'i andı. Perinçek yaptığı paylaşımda "Arkadaşım Deniz Gezmiş bir... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T19:08+0300

2023-05-06T19:08+0300

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doğu perinçek

politika

deniz gezmiş

vatan partisi

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Gezmiş'i ölümünün 51. yılında andı. Yaptığı paylaşımda Perinçek, 'Arkadaşım Deniz Gezmiş' isimli kitabını da paylaştı. Perinçek, "Arkadaşım Deniz Gezmiş bir kahramandı. Yıldırım gibi yaşadı. Yıldırım gibi gitti. Rüzgâr gibi değil, yıldırım gibi geçti Cumhuriyet tarihimizden. 51 yıl oldu. Bu iklimde bir an gözüktü, şimşek gibi parladı. Yüreklerdeki yangındır ve aydınlatıyor." ifadelerine yer verdi.

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doğu perinçek, deniz gezmiş, vatan partisi