https://sputniknews.com.tr/20230506/ukraynanin-kirima-attigi-iki-balistik-fuze-vuruldu-1070716381.html

Ukrayna’nın Kırım’a attığı iki balistik füze vuruldu

Ukrayna’nın Kırım’a attığı iki balistik füze vuruldu

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin idaresinden yapılan açıklamalarda, hava savunma birliklerinin Kırım semalarında iki balistik füze vurduğu... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T18:02+0300

2023-05-06T18:02+0300

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ukrayna krizi

grom-2

kırım

ukrayna

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İlk bilgi Kırım Başkanı Sergey Aksyonov’dan geldi. Aksyonov, Telegram paylaşımında, “Ukrayna’nın Grom-2 füze sisteminin fırlattığı balistik füze hava savunma güçleri tarafından Kırım Cumhuriyeti üzerinde vuruldu” diye yazdı.Ardından Aksyonov’un danışmanı Oleg Kryuçkov, füze sayısının iki olduğunu belirtti.

ukrayna

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grom-2, kırım, ukrayna