https://sputniknews.com.tr/20230506/ukraynanin-kirima-attigi-iki-balistik-fuze-vuruldu-1070716381.html
Ukrayna’nın Kırım’a attığı iki balistik füze vuruldu
Ukrayna’nın Kırım’a attığı iki balistik füze vuruldu
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin idaresinden yapılan açıklamalarda, hava savunma birliklerinin Kırım semalarında iki balistik füze vurduğu... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T18:02+0300
2023-05-06T18:02+0300
2023-05-06T18:02+0300
ukrayna krizi
grom-2
kırım
ukrayna
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İlk bilgi Kırım Başkanı Sergey Aksyonov’dan geldi. Aksyonov, Telegram paylaşımında, “Ukrayna’nın Grom-2 füze sisteminin fırlattığı balistik füze hava savunma güçleri tarafından Kırım Cumhuriyeti üzerinde vuruldu” diye yazdı.Ardından Aksyonov’un danışmanı Oleg Kryuçkov, füze sayısının iki olduğunu belirtti.
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grom-2, kırım, ukrayna
Ukrayna’nın Kırım’a attığı iki balistik füze vuruldu
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin idaresinden yapılan açıklamalarda, hava savunma birliklerinin Kırım semalarında iki balistik füze vurduğu belirtildi.
İlk bilgi Kırım Başkanı Sergey Aksyonov’dan geldi. Aksyonov, Telegram
paylaşımında, “Ukrayna’nın Grom-2 füze sisteminin fırlattığı balistik füze hava savunma güçleri tarafından Kırım Cumhuriyeti üzerinde vuruldu” diye yazdı.
Ardından Aksyonov’un danışmanı Oleg Kryuçkov, füze sayısının iki olduğunu belirtti.