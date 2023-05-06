https://sputniknews.com.tr/20230506/sudanda-catisan-taraflar-ilk-muzakereler-icin-suudi-arabistanda-bir-araya-geldi-1070716056.html

Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi

Sudan'da çatışan taraflar ilk müzakereler için Suudi Arabistan'da bir araya geldi

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T18:02+0300

2023-05-06T18:02+0300

2023-05-06T18:09+0300

dünya

abdulfettah el-burhan

afrika

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cidde

suudi arabistan

faysal bin ferhan

islam işbirliği teşkilatı

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da, Suudi Arabistan ve ABD'nin konuyla ilgili ortak açıklamasına yer verildi.Riyad ve Washington yönetimlerinin 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmaları sonlandırmak için siyasi girişimlerde bulunduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Açıklamada, her iki tarafa da "Sudan halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme, askeri operasyonları durdurmak için görüşmelerde bir yol haritası çizme ve çatışmayı sonlandırma" çağrısı yapıldı.Ortak açıklamada ayrıca "tüm Sudanlı tarafların katılımını içeren genişletilmiş bir müzakere süreci için koordineli uluslararası desteğin sürdürülmesi" çağrısında bulunuldu.Suudi Arabistan: Cidde'deki görüşmenin Sudan'daki çatışmayı sonlandırmasını umuyoruz Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) temsilcilerinin Cidde'deki görüşmesinin çatışmayı sonlandırmasını ve siyasi sürecin başlamasını sağlamasını umduğunu belirtti.Bin Ferhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sudan ordusu ve HDK temsilcilerinin Cidde'de bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.Cidde'deki görüşmede katkısı olan ABD'nin çabasından övgüyle söz eden Bin Ferhan, "Bu diyaloğun çatışmanın sona ermesini, siyasi sürecin başlamasını ve Sudan'a güvenlik ve istikrarın geri gelmesini sağlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.-İİT'den "memnuniyet" açıklamasıİslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudanlı tarafların Suudi Arabistan ve ABD'nin ortak girişimiyle müzakerelere başlamasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.Genel Sekreter Taha, müzakere heyetine acil ve kalıcı bir anlaşmaya varmaları için ve Sudan'daki mevcut zorlu insani durumdan etkilenenlere insani ve sağlık yardımlarının ulaştırılması için çaba sarf etmeleri çağrısında bulundu. Ne olmuştu?Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Sudan'daki gelişmeleri değerlendirmişti.Görüşme sonrası Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan-ABD özel girişimiyle Sudan'da çatışan tarafların temsilcilerinin Cidde'de bir araya gelmesinin ele alındığı, söz konusu girişimin, "Sudan ve halkının güvenlik ve istikrarını garanti altına alacak şekilde, gerilim düzeyini azaltmak için gerekli diyalog zeminini hazırlamayı amaçladığı" belirtilmişti.Sudan'da, 2013'te, Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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