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https://sputniknews.com.tr/20230506/spkden-iki-sirketin-halka-arzina-onay-jp-morgana-idari-para-cezasi-1070699316.html
SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası
SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 'Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ' ile 'Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin halka arzını onayladı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T03:52+0300
2023-05-06T03:52+0300
ekonomi
spk
jp morgan
idari para cezası
halka arz
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SPK haftalık bültenine göre, kurul, Bien Yapı'nın 42.8 liradan, Kayseri Şeker'in ise 16.27 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 110 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.Ulusal Faktoring AŞ'nin 110 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 140 milyon liralık, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 65 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 170 milyon liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 350 milyon liralık, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 840 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 300 milyon lirayla İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, 500 milyon lirayla Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ, 190 milyon lirayla Tam Finans Faktoring AŞ ve 250 milyon avroyla Yapı ve Kredi Bankası da yer aldı.5 yatırım fonunun kurulmasına izin verildiKurul, Blupay Menkul Değerler AŞ unvanlı aracı kurum kuruluşuna izin verdi.Hedef Portföy Yönetimi AŞ Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye ait Emlak Katılım Yeni Evim Gayrimenkul Yatırım Fonu, Efor Gayrimenkul Yatırım Fonu, Downtown Otel Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Göksu Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talepleri olumlu karşılandı.Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ, SPK'nin 'Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar' listesine; Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ ise 'Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar' listesine alındı.Nar Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere, kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebi olumlu karşılandı.JP Morgan'a idari para cezasıSPK, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) tarafından 7 Temmuz 2020'de KAP'ta yapılan özel durum açıklaması öncesinde PEKGY pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir isme 610 bin 993 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, JP Morgan Securities PLC'ye, 'VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının a, b, d, e ve f bentlerine aykırılık' gerekçesiyle 32 milyon 795 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-30 Haziran 2022 hesap dönemine ait bireysel ve konsolide finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirkete ve şirketin 5 yönetim kurulu üyesine, 139 bin 566'şar liralık idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.
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spk, jp morgan, idari para cezası, halka arz
spk, jp morgan, idari para cezası, halka arz

SPK'den iki şirketin halka arzına onay, JP Morgan'a idari para cezası

03:52 06.05.2023
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 'Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ' ile 'Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'nin halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Bien Yapı'nın 42.8 liradan, Kayseri Şeker'in ise 16.27 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 110 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı.
Ulusal Faktoring AŞ'nin 110 milyon liralık, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 140 milyon liralık, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin 65 milyon liralık, Çağdaş Faktoring AŞ'nin 170 milyon liralık, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 350 milyon liralık, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 840 milyon liralık borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verildi.
Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında 300 milyon lirayla İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ, 500 milyon lirayla Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ, 190 milyon lirayla Tam Finans Faktoring AŞ ve 250 milyon avroyla Yapı ve Kredi Bankası da yer aldı.

5 yatırım fonunun kurulmasına izin verildi

Kurul, Blupay Menkul Değerler AŞ unvanlı aracı kurum kuruluşuna izin verdi.
Hedef Portföy Yönetimi AŞ Müstakil Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ'ye ait Emlak Katılım Yeni Evim Gayrimenkul Yatırım Fonu, Efor Gayrimenkul Yatırım Fonu, Downtown Otel Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Göksu Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talepleri olumlu karşılandı.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ, SPK'nin 'Gayrimenkul Dışındaki Varlıkları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar' listesine; Lodos Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ ise 'Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar' listesine alındı.
Nar Kitle Fonlama Platformu AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere, kurul tarafından yetkilendirilen platformlar listesine alınma talebi olumlu karşılandı.

JP Morgan'a idari para cezası

SPK, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) tarafından 7 Temmuz 2020'de KAP'ta yapılan özel durum açıklaması öncesinde PEKGY pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir isme 610 bin 993 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Borsa İstanbul AŞ piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, JP Morgan Securities PLC'ye, 'VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının a, b, d, e ve f bentlerine aykırılık' gerekçesiyle 32 milyon 795 bin 908 lira idari para cezası uygulandı.
Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-30 Haziran 2022 hesap dönemine ait bireysel ve konsolide finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirkete ve şirketin 5 yönetim kurulu üyesine, 139 bin 566'şar liralık idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 42 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararı alındı.
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