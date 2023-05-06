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Saç ekimi merkezlerine yeni standart getirildi
Saç ekimi merkezlerine yeni standart getirildi
Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sağlık kuruluşları bünyesindeki saç ekimi birimlerinde, yalnızca sertifikası Bakanlıkça tescil edilmiş personel... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T21:59+0300
2023-05-06T22:01+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
saç
saç
saç ekimi
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Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmelikle saç ekimi birimlerinin açılmasına, saç ekimi uygulamasına ait asgari standartlar ile saç ekimi birimlerinde görev yapacak personelin belirlenmesine ve saç ekimi birimlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.Buna göre, saç ekimi birimleri, Bakanlığa ait hastaneler, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler bünyesinde yönetmelik kapsamında faaliyet izin belgesi alınarak açılabilecek.'Saç ekimi uygulayıcı sertifikası zorunluluğu'Saç ekimi birimi açmak isteyen sağlık kuruluşları, yönetmelikte belirlenen şartları sağlayarak il sağlık müdürlüklerine başvuracak.Saç ekimi birimi açmış Bakanlığa ait hastaneler, devlet ve vakıf üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve yeni tip tıp merkezleri bünyesindeki saç ekimi birimlerine il sağlık müdürlüklerinin önerisi ve Bakanlığın onayıyla "saç ekimi eğitim merkezi" yetkisi verilebilecek.Eğitim merkezlerinde tabipler ve tabip dışı sağlık meslek mensubu için ayrı ayrı düzenlenen sertifika programları ile saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası verilebilecek.Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası eğitim programının süresi ve program içeriği Bakanlıkça belirlenecek. Saç ekimi uygulayıcı sertifikası programına sadece tabipler katılabilecekken saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası programına ise tabip dışı sağlık meslek mensubu da iştirak edebilecek.Yurt dışından alınmış saç ekimi uygulayıcı sertifikaları Bakanlıkça ilgili mevzuata göre uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilecek. Sertifikası olmayanlar saç ekimi yapamayacakSaç ekimi birimlerinde yalnızca Bakanlıkça sertifikası tescil edilmiş sertifikalı personel çalışabilecek. Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekim uygulayıcı yardımcı sertifikası olmayan kişiler saç ekimi yapamayacak.Bakanlıkça tescili yapılmış medikal estetik sertifikasına sahip tabip ve uzman tabiplerden, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile deri ve zührevi hastalıkları uzmanlarından ayrıca saç ekimi uygulayıcı sertifikası istenmeyecek.Saç ekimi yapan sağlık kuruluşları Bakanlık sitesinde yayımlanacakSaç ekim birimlerinde kişilere yapılan işlemler Bakanlığın elektronik sistemine kayıt edilecek. Ayrıca bünyesinde saç ekim birimi kurulan sağlık kuruluşları Bakanlıkça oluşturulan portala kayıt edilerek ve web ortamında açık şekilde yayımlanacak.- Sağlık kuruluşlarına bir yıllık uyum süresi verildiMevcut saç ekimi uygulaması yapılan sağlık kuruluşlarında çalışan tabip dışı sağlık meslek mensupları 3 yıl içerisinde saç ekimi yardımcı uygulayıcısı sertifikası almak zorunda olacak. Bu süre içerisinde ilgili tabibin gözetiminde çalışmaya devam edebilecekler.Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl süreyle adına personel çalışma belgesi düzenlenmiş ve aktif olarak saç ekimi biriminde devamlı çalıştığını belgeleyen tabip dışı sağlık meslek mensubuna, 6 ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası düzenlenecek.Halihazırda saç ekimi uygulaması yapma izni olan tüm sağlık kuruluşları, bir yıllık süre içerisinde yönetmelikte yer verilen şartları sağlamaları halinde saç ekimi uygulamalarına devam edebilecek. Bu süre sonunda, söz konusu şartları sağlayamayan sağlık kuruluşlarının izinleri iptal edilecek.Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.'Kılı kırk yaran yönetmelik'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saç ekimi birimleri hakkında kılı kırk yaran yönetmelik" tanımını kullandı.Saç ekiminin Türkiye'de her geçen gün büyüyen sağlık turizminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Koca şunları kaydetti:
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sağlık bakanlığı, saç, saç, saç ekimi
sağlık bakanlığı, saç, saç, saç ekimi

Saç ekimi merkezlerine yeni standart getirildi

21:59 06.05.2023 (güncellendi: 22:01 06.05.2023)
© AASaç ekimi
Saç ekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sağlık kuruluşları bünyesindeki saç ekimi birimlerinde, yalnızca sertifikası Bakanlıkça tescil edilmiş personel çalışabilecek, saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekim uygulayıcı yardımcı sertifikası olmayan kişiler saç ekimi yapamayacak.
Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Saç Ekimi Birimleri Hakkında Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle saç ekimi birimlerinin açılmasına, saç ekimi uygulamasına ait asgari standartlar ile saç ekimi birimlerinde görev yapacak personelin belirlenmesine ve saç ekimi birimlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
Buna göre, saç ekimi birimleri, Bakanlığa ait hastaneler, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel hastaneler, tıp merkezleri ve poliklinikler bünyesinde yönetmelik kapsamında faaliyet izin belgesi alınarak açılabilecek.

'Saç ekimi uygulayıcı sertifikası zorunluluğu'

Saç ekimi birimi açmak isteyen sağlık kuruluşları, yönetmelikte belirlenen şartları sağlayarak il sağlık müdürlüklerine başvuracak.
Saç ekimi birimi açmış Bakanlığa ait hastaneler, devlet ve vakıf üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve yeni tip tıp merkezleri bünyesindeki saç ekimi birimlerine il sağlık müdürlüklerinin önerisi ve Bakanlığın onayıyla "saç ekimi eğitim merkezi" yetkisi verilebilecek.
Eğitim merkezlerinde tabipler ve tabip dışı sağlık meslek mensubu için ayrı ayrı düzenlenen sertifika programları ile saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası verilebilecek.
Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası eğitim programının süresi ve program içeriği Bakanlıkça belirlenecek. Saç ekimi uygulayıcı sertifikası programına sadece tabipler katılabilecekken saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası programına ise tabip dışı sağlık meslek mensubu da iştirak edebilecek.
Yurt dışından alınmış saç ekimi uygulayıcı sertifikaları Bakanlıkça ilgili mevzuata göre uygun görülmesi halinde geçerli kabul edilecek.

Sertifikası olmayanlar saç ekimi yapamayacak

Saç ekimi birimlerinde yalnızca Bakanlıkça sertifikası tescil edilmiş sertifikalı personel çalışabilecek. Saç ekimi uygulayıcı sertifikası ve saç ekim uygulayıcı yardımcı sertifikası olmayan kişiler saç ekimi yapamayacak.
Bakanlıkça tescili yapılmış medikal estetik sertifikasına sahip tabip ve uzman tabiplerden, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ile deri ve zührevi hastalıkları uzmanlarından ayrıca saç ekimi uygulayıcı sertifikası istenmeyecek.

Saç ekimi yapan sağlık kuruluşları Bakanlık sitesinde yayımlanacak

Saç ekim birimlerinde kişilere yapılan işlemler Bakanlığın elektronik sistemine kayıt edilecek. Ayrıca bünyesinde saç ekim birimi kurulan sağlık kuruluşları Bakanlıkça oluşturulan portala kayıt edilerek ve web ortamında açık şekilde yayımlanacak.

- Sağlık kuruluşlarına bir yıllık uyum süresi verildi

Mevcut saç ekimi uygulaması yapılan sağlık kuruluşlarında çalışan tabip dışı sağlık meslek mensupları 3 yıl içerisinde saç ekimi yardımcı uygulayıcısı sertifikası almak zorunda olacak. Bu süre içerisinde ilgili tabibin gözetiminde çalışmaya devam edebilecekler.
Saç ekimi birimi bulunan sağlık kuruluşlarında en az 2 yıl süreyle adına personel çalışma belgesi düzenlenmiş ve aktif olarak saç ekimi biriminde devamlı çalıştığını belgeleyen tabip dışı sağlık meslek mensubuna, 6 ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmeleri halinde, saç ekimi yardımcı uygulayıcı sertifikası düzenlenecek.
Halihazırda saç ekimi uygulaması yapma izni olan tüm sağlık kuruluşları, bir yıllık süre içerisinde yönetmelikte yer verilen şartları sağlamaları halinde saç ekimi uygulamalarına devam edebilecek. Bu süre sonunda, söz konusu şartları sağlayamayan sağlık kuruluşlarının izinleri iptal edilecek.
Yönetmelik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

'Kılı kırk yaran yönetmelik'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saç ekimi birimleri hakkında kılı kırk yaran yönetmelik" tanımını kullandı.
Saç ekiminin Türkiye'de her geçen gün büyüyen sağlık turizminde önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Koca şunları kaydetti:
"Yönetmelik, hem yurt dışından gelenlerin hem de kendi vatandaşımızın aldığı hizmetle bu hizmeti veren birimler için kapsamlı standartlar getiriyor. Yönetmelik, saç ekimi işlemlerinin tıbbi ilkelere tam olarak uyularak uzmanlar tarafından yapılmasını, konuyla ilgili personelinse eğitimi ile deneyiminin belgelendirilmiş olmasını, denetimi, kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyor. Sonuçlara yönelik standartları belirliyor. Sağlıkta ve sağlık turizmindeki bu yeni gelişme hayırlı olsun."
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