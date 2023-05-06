https://sputniknews.com.tr/20230506/rusyada-barut-deposunda-patlamalar-meydana-geldi-cevredeki-evler-tahliye-edildi-1070726133.html
Rusya’da barut deposunda patlamalar meydana geldi: Çevredeki evler tahliye edildi
Rusya’da barut deposunda patlamalar meydana geldi: Çevredeki evler tahliye edildi
Rusya’nın Sverdlovsk bölgesinde orman yangının barut deposuna sıçraması sonucu patlamaların meydana geldiği açıklandı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T22:15+0300
2023-05-06T22:15+0300
2023-05-06T22:15+0300
dünya
rusya
sverdlovsk
patlama
yangın
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Sverdlovsk Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, “Rjevsk ilçesinde, barut deposunda patlamaların meydana geldiği bilgisini aldık” ifadelerine yer verildi.Patlamaların orman yangının barut deposuna sıçraması sonucu çıkan yangın yüzünden meydana geldiği tahmin ediliyor.Olayda can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.Rjevsk Belediye Başkanı İvan Kartaşov, barut deposunun bulunduğu Pervomaysk kasabası sakinlerini tahliye ettiklerini bildirdi.Kartaşov, “Geçici barınma merkezleri insanları kabul etmeye başladı. İnsanlar otobüslerle ve özel ulaşım araçlarıyla tahliye ediliyor” dedi.Sverdlovsk bölgesinde birkaç haftadır şiddetli orman yangınları yaşanıyor. Bugüne kadar 180 yapı yandı. Yangında iki kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 600 kişi evsiz kaldı.
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rusya, sverdlovsk, patlama, yangın
rusya, sverdlovsk, patlama, yangın
Rusya’da barut deposunda patlamalar meydana geldi: Çevredeki evler tahliye edildi
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Rusya’nın Sverdlovsk bölgesinde orman yangının barut deposuna sıçraması sonucu patlamaların meydana geldiği açıklandı.
Sverdlovsk Acil Durum Servisi’nden yapılan açıklamada, “Rjevsk ilçesinde, barut deposunda patlamaların meydana geldiği bilgisini aldık” ifadelerine yer verildi.
Patlamaların orman yangının barut deposuna sıçraması sonucu çıkan yangın yüzünden meydana geldiği tahmin ediliyor.
Olayda can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.
Rjevsk Belediye Başkanı İvan Kartaşov, barut deposunun bulunduğu Pervomaysk kasabası sakinlerini tahliye ettiklerini bildirdi.
Kartaşov, “Geçici barınma merkezleri insanları kabul etmeye başladı. İnsanlar otobüslerle ve özel ulaşım araçlarıyla tahliye ediliyor” dedi.
Sverdlovsk bölgesinde birkaç haftadır şiddetli orman yangınları yaşanıyor. Bugüne kadar 180 yapı yandı. Yangında iki kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 600 kişi evsiz kaldı.