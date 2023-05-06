https://sputniknews.com.tr/20230506/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-esaretinden-3-rus-pilot-serbest-birakildi-1070712392.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinden 3 Rus pilot serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna esaretinden 3 Rus pilot serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da esir tutulan 3 Rus pilotun ülkeye geri getirildiklerini duyurdu. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T16:18+0300

2023-05-06T16:18+0300

2023-05-06T16:18+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

pilot

savaş esiri

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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zorlu müzakereler sonucunda Ukrayna’nın Kiev rejimi tarafından kontrol edilen bölgelerinden 3 Rus pilotun ülkeye geri getirildikleri belirtildiAçıklamada, “Zor geçen müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri personeli 3 pilot geri getirildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, serbest bırakılan Rus askerlerinin askeri nakliye uçağı ile başkent Moskova’ya nakledilerek tedavi ve rehabilitasyondan geçmek üzere sağlık kuruluşlarına yerleştirileceği belirtildi.

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rusya, ukrayna, pilot, savaş esiri