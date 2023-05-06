https://sputniknews.com.tr/20230506/rusya-kupyansk-ve-krasniy-liman-yonlerinde-110dan-fazla-ukraynali-asker-olduruldu-1070716610.html
Rusya: Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 110’dan fazla Ukraynalı asker öldürüldü
Rusya: Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 110’dan fazla Ukraynalı asker öldürüldü
Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T18:08+0300
2023-05-06T18:08+0300
2023-05-06T18:08+0300
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birimlerinin hava saldırıları ve topçu ateşi ile Harkov bölgesindeki Kislovka ve Berestovoe yerleşim bölgelerindeki düşman birliklerine ağır darbe indirildi. Ukraynalı 50’den fazla asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil ve 1 adet Akatsiya kundağı motorlu obüs imha edildi” denildi.Açıklamaya göre, Krasnıy Liman yönünde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Nevskoye ve Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin operasyonel-taktik ve hava birimlerinin saldırıları ile çoklu roketatar sistemleri ve topçu ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri ağır kayba uğratıldı. Burada, Ukraynalı 60’tan fazla asker, 1 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, 1 Gvozdika kundağı motorlu obüs ve 2 adet D-30 obüsü imha edildi.Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birimleri 185 Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker, 1 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, 2 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsünü imha etti.Herson istikametinde yaklaşık 35 Ukraynalı asker, 2 otomobil ve 1 Gvozdika kundağı motorlu obüs yok edildi.Güney Askeri Grubunun hava ve topçu birimleri, DHC’nin Çasov Yar ve Bogdanovka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini ağır kayba uğrattı.Rus hava savunma sistemleri Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Zaporojye bölgesinde son 24 saatte Ukrayna’ya ait 32 insansız hava aracını imha etti.Açıklamada ayrıca, saldırı birliklerinin Artyomovsk’un batı kesimini özgürleştirmeye yönelik operasyonlarını sürdürdüğü, hava indirme birliklerinin kanatlardan karşı saldırı girişimlerini önlediği bilgisine yer verildi.
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rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
rusya, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Rusya: Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde 110’dan fazla Ukraynalı asker öldürüldü
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Rus ordusunun Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk ve Krasnıy Liman yönlerinde Ukraynalı 110’dan fazla askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birimlerinin hava saldırıları ve topçu ateşi ile Harkov bölgesindeki Kislovka ve Berestovoe yerleşim bölgelerindeki düşman birliklerine ağır darbe indirildi. Ukraynalı 50’den fazla asker, 2 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil ve 1 adet Akatsiya kundağı motorlu obüs imha edildi” denildi.
Açıklamaya göre, Krasnıy Liman yönünde, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Nevskoye ve Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin operasyonel-taktik ve hava birimlerinin saldırıları ile çoklu roketatar sistemleri ve topçu ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri ağır kayba uğratıldı. Burada, Ukraynalı 60’tan fazla asker, 1 zırhlı savaş aracı, 3 kamyonet, 1 Gvozdika kundağı motorlu obüs ve 2 adet D-30 obüsü imha edildi.
Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birimleri 185 Ukraynalı asker ve yabancı paralı asker, 1 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil, 2 adet D-20 ve 1 adet D-30 obüsünü imha etti.
Herson istikametinde yaklaşık 35 Ukraynalı asker, 2 otomobil ve 1 Gvozdika kundağı motorlu obüs yok edildi.
Güney Askeri Grubunun hava ve topçu birimleri, DHC’nin Çasov Yar ve Bogdanovka bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini ağır kayba uğrattı.
Rus hava savunma sistemleri Donetsk Halk Cumhuriyeti, Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Zaporojye bölgesinde son 24 saatte Ukrayna’ya ait 32 insansız hava aracını imha etti.
Açıklamada ayrıca, saldırı birliklerinin Artyomovsk’un batı kesimini özgürleştirmeye yönelik operasyonlarını sürdürdüğü, hava indirme birliklerinin kanatlardan karşı saldırı girişimlerini önlediği bilgisine yer verildi.