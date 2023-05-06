https://sputniknews.com.tr/20230506/polonya-basini-varsova-abden-rusyadan-gida-ithalatina-yaptirim-uygulanmasini-talep-edecek-1070712279.html
Polonya basını: Varşova, AB'den Rusya'dan gıda ithalatına yaptırım uygulanmasını talep edecek
Polonya basını: Varşova, AB'den Rusya'dan gıda ithalatına yaptırım uygulanmasını talep edecek
Polonya Basın Ajansı’nın (PAP) aktardığına göre Varşova, AB’den Rusya'dan gıda ithalatına yaptırım uygulamasını talep edecek. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T16:12+0300
2023-05-06T16:12+0300
2023-05-06T16:12+0300
ukrayna krizi
andrzej sadosz
polonya
gıda
tarım
tahıl
rusya
ithalat
ab
avrupa birliği
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Ajansa konuşan Polonya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Andrzej Sadosz, Polonya’nın AB’den Rusya'dan gıda ithalatına yaptırım uygulamasını talep edeceğini söyledi. Sadosz, “Polonya, gıda güvenliği bahanesiyle Rus tarım ürünlerinin AB'ye ithalatını kabul edilemez buluyor ve bu tür ithalatlara karşı yaptırımlar talep edecek” dedi.Sadosz, özellikle AB'nin Ukrayna tahılıyla ilgili son sorunları göz önüne alındığında, yaptırımların derhal uygulanması gerektiğini kaydetti. Avrupa Komisyonu, küresel gıda zincirine olası tehditleri gerekçe göstererek, Rus gıda ürünlerinin AB pazarlarına ithalatına yönelik yaptırımlardan kaçınıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230506/medvedev-almanya-yakinda-avrupadaki-liderligini-kaybedecek-1070711026.html
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andrzej sadosz, polonya, gıda, tarım, tahıl, rusya, ithalat, ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ukrayna, ukrayna krizi
andrzej sadosz, polonya, gıda, tarım, tahıl, rusya, ithalat, ab, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ukrayna, ukrayna krizi
Polonya basını: Varşova, AB'den Rusya'dan gıda ithalatına yaptırım uygulanmasını talep edecek
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Polonya Basın Ajansı’nın (PAP) aktardığına göre Varşova, AB’den Rusya'dan gıda ithalatına yaptırım uygulamasını talep edecek.
Ajansa konuşan Polonya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Andrzej Sadosz, Polonya’nın AB’den Rusya'dan gıda ithalatına yaptırım uygulamasını talep edeceğini söyledi. Sadosz, “Polonya, gıda güvenliği bahanesiyle Rus tarım ürünlerinin AB'ye ithalatını kabul edilemez buluyor ve bu tür ithalatlara karşı yaptırımlar talep edecek” dedi.
Sadosz, özellikle AB'nin Ukrayna tahılıyla ilgili son sorunları göz önüne alındığında, yaptırımların derhal uygulanması gerektiğini kaydetti. Avrupa Komisyonu, küresel gıda zincirine olası tehditleri gerekçe göstererek, Rus gıda ürünlerinin AB pazarlarına ithalatına yönelik yaptırımlardan kaçınıyor.