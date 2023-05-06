Polonya basını: Varşova, AB'den Rusya'dan gıda ithalatına yaptırım uygulanmasını talep edecek

Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil

52 yıl geçti ama unutulmadılar

Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var

Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti

Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli

Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi

ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak

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Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu