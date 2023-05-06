https://sputniknews.com.tr/20230506/nadal-italya-aciktan-cekildi-1070694145.html
Nadal İtalya Açık'tan çekildi
Nadal İtalya Açık'tan çekildi
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığının tamamen geçmemesi nedeniyle İtalya Açık'tan çekildiğini duyurdu. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T00:23+0300
2023-05-06T00:23+0300
2023-05-06T00:23+0300
spor
rafael nadal
tenis
italya açık
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan 36 yaşındaki Nadal, "Roma'da olamayacağımı bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Kariyerime damga vuran turnuvalardan birini daha kaçırmak beni çok üzüyor. Son günlerde bir iyileşme fark etmeme rağmen, yüksek seviyede antrenman yapamadığım aylar var. Çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.Nadal, İtalya'nın başkenti Roma'daki Foro Italico toprak kortlarında düzenlenen turnuvada 10 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.İtalya Açık, bu yıl 10-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
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rafael nadal, tenis, italya açık
rafael nadal, tenis, italya açık
Nadal İtalya Açık'tan çekildi
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İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığının tamamen geçmemesi nedeniyle İtalya Açık'tan çekildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 36 yaşındaki Nadal, "Roma'da olamayacağımı bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Kariyerime damga vuran turnuvalardan birini daha kaçırmak beni çok üzüyor. Son günlerde bir iyileşme fark etmeme rağmen, yüksek seviyede antrenman yapamadığım aylar var. Çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.
Nadal, İtalya'nın başkenti Roma'daki Foro Italico toprak kortlarında düzenlenen turnuvada 10 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
İtalya Açık, bu yıl 10-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.