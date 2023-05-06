Muharrem İnce: Bu masa üçlü masa olmalıydı
© İHA / MEHMET EKREM CEYLAN-Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,
© İHA / MEHMET EKREM CEYLAN-
14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri hakkında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Bu masa üçlü masa olmalıydı; CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi" dedi
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, NTV canlı yayınıda soruları yanıtladı.
Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar özetle şöyle:
21 yıllık iktidarın normalde baraja takılıyor olması lazım. Hala CHP'nin yaptığı anketlerde dahi birinci parti AK Parti çıkıyorsa ortada bir sorun, bir başarısızlık var demektir. Yani bu 6'lı masa doğru kurulmamıştır.
Bu masa böyle olmamalıydı, 3'lü masa olmalıydı; CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi. O zaman ne Türklük tartışması olurdu, ne Anayasa'nın ilk 4 maddesi tartışması, ne de tarikat tartışması olurdu.
Şimdi bakıyorum, CHP ve İYİ Parti hariç diğerlerinin yüzde 1 oyu bile yok. Anketlerde 0,1 görünmeyen parti Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı alıyor, milletvekilliği alıyor, bakanlık alıyor. Hiçbir katkıları yok. Oyu olmayan partilere makam dağıtılmasına karşı çıkıyorum ben. Bu doğru değil, yanlış yapıyorsunuz. Biz size Memleket Partisi olarak destek verelim. Ben onları atın, beni alın da demiyorum. Benim cumhurbaşkanlığı, bakanlık talabim yok.
'Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor'
İki gerekçem var; Bir güvenmiyorum onlara, onlarla hiçbir iş yapamazsınız. Babacan diyor ki 'ikinci tura kalırsam ben ona oy vermem.' Erdoğan'ın 18 sene bakanlığını, genel başkan yardımcılığını yapmışlar, ben onlara güvenmiyorum. Diğer gerekçem ise bu 21 yılın hesabı sorulacak mı? Özelleştirmelerin, Telekom'un, Suriyelilerin hesabı sorulacak mı? Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Oy istiyorsan Memleket Partisi var. Eğer dertleri Erdoğan'ı kazandırmaksa onu bilemem."