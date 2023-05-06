Muharrem İnce: Bu masa üçlü masa olmalıydı

İki gerekçem var; Bir güvenmiyorum onlara, onlarla hiçbir iş yapamazsınız. Babacan diyor ki 'ikinci tura kalırsam ben ona oy vermem.' Erdoğan'ın 18 sene bakanlığını, genel başkan yardımcılığını yapmışlar, ben onlara güvenmiyorum. Diğer gerekçem ise bu 21 yılın hesabı sorulacak mı? Özelleştirmelerin, Telekom'un, Suriyelilerin hesabı sorulacak mı? Kılıçdaroğlu, Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecekti, şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Oy istiyorsan Memleket Partisi var. Eğer dertleri Erdoğan'ı kazandırmaksa onu bilemem."