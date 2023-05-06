Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Bulut: Türkiye'de 30-40 yıl önce sağlıkta şiddet olaylarına rastlanmazdı
07:08
69 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Esad'dan Türkiye'yle 'normalleşme' şartları
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 9 gün kaldı.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekalı çağrı merkezleri nedir?
14:05
55 dk
HAFTAYA DAİR
Seçimlere son 9 gün: Sandık güvenliği riskli mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran lideri Reisi’nin Suriye ziyareti
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yurt dışı oylar ne kadar etkili?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünya, 14 Mayıs seçimlerini nasıl izliyor?
18:34
91 dk
Z RAPORU
Kamu işçilerinin zam pazarlığı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Bilimler Akademisi üyesi Dolgov, Türkiye-Suriye yakınlaşmasını değerlendirdi
07:00
4 dk
ÖZEL HABER
Canlı
07:29
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’li yazar Larison: ABD, Zelenskiy’yi toprak kaybını kabullenmeye zorlayacak
08:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
52 yıl geçti ama unutulmadılar
08:32
7 dk
ÖZEL HABER
Suriye lideri Esad: Mali işlemlerde Dolar yerine Yuan’a geçilmeli
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
Polonya halkı Ukrayna’dan rahatsız
09:16
2 dk
ÖZEL HABER
IMF Başkanı: Dünya genelinde dolardan vazgeçiş gözlemleniyor
09:30
2 dk
Canlı
09:46
9 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
10:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
10:15
4 dk
ÖZEL HABER
Enerji uzmanı Aslanoğlu: Türkiye petrol için uygun bir merkez olabilir
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Canlı
10:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
ÖZEL HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Ukrayna bölünmeli
16:20
2 dk
ÖZEL HABER
Ekonomi Uzmanı Rojas: Dolar iddia edildiği gibi güçlü değil
16:34
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’den Ukrayna’ya: İstediğiniz silahların yüzde 100’ünü verdik
16:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
52 yıl geçti ama unutulmadılar
17:18
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
4 dk
Canlı
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tuğgeneral Prof. Erenel: Bir buçuk milyona yakın göçmenin Türkiye’ye gelme tehlikesi var
19:17
6 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği’nin tahıl aldatmacası: Sadece yüzde 2.5’i Afrika’ya gitti
19:27
3 dk
ÖZEL HABER
Batı Ukrayna’ya gönderilen silahlar için endişeli
19:41
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya İHA’lar için yeni sistem geliştirdi
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin hedefi Rusya-Çin ittifakına engel olmak
20:17
2 dk
ÖZEL HABER
Avrupa Birliği silahlanmayı öncelik haline getiriyor
20:29
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy, ABD’den rahatsız: Bu kesinlikle kötü bir hikaye oldu
20:40
4 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı’nın eski danışmanı: Rusya ülkeyi koruyan bir operasyon başlattı
21:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD bozulan ekonomisini Ukrayna’daki savaşla düze çıkarıyor
21:14
2 dk
ÖZEL HABER
Macaristan’dan AB’ye Rusya vetosu
21:30
2 dk
ÖZEL HABER
Zelenskiy NATO’ya seslendi: Çok net bir sinyal almak isteriz
21:43
2 dk
ÖZEL HABER
Duma’da ‘Kartal Filosu’ önerisi
22:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Çin’e kanser ilacı
22:14
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Psikanalizin babası bugün doğdu
22:31
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230506/motokuryeler-icin-yasal-duzenleme-geliyor-1070718849.html
Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor
Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor
Kovid-19 salgını dönemi ile çoğalan, sonrasında da sayılarında adeta patlama yaşanan motokuryeler için yasal bir düzenleme geliyor. Araçların park etmesi... 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T19:38+0300
2023-05-06T19:40+0300
ekonomi
motokurye
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/06/1053528779_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_230850128d838964cd063eefc71edf05.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, motokuryeler için yasal bir düzenlemeye gidiyor. Pandemi süreci ve sonrasında önemi ortaya çıkan motokurye hizmetini yerine getiren kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması için Bakanlıkça, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor.Bakanlık açıklamasında, “Özellikle büyükşehirlerimizde trafik bakımından yoğun hale gelen motokurye araçlarının düzenli bir şekilde parklanmaları, kullanıcılarının emniyetli sürüşünü artırmak ve dinlenebilecekleri alanlar, trafik etüdünde yapılacak ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecektir” denildi. Dinlenme alanlarıyla ilgili müjdeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla Gençlik Buluşması’nda motokuryelere vermişti. Bakan Kurum, “Motokuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle online alışveriş ve evlere servis hizmetinin yaygınlaştığı pandemi döneminden sonra yoğun bir şekilde istihdam edilen motokuryelerle ilgili yasal bir düzenlemeye gidiyor.Bakanlık tarafından kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması maksadıyla Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle büyükşehirlerde, yoğun trafiğin arasında araçlarını kullanmaya çalışan motokuryeler, yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Bu alanlar, trafik etüdü çerçevesinde ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, motokuryelerle için yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili müjdeyi Ramazan ayı içerisinde düzenlenen Tuzla Gençlik Buluşması Toplantısında vermişti. Türkiye’de 1 milyon 200 bin motokuryenin olduğunu ifade eden Bakan Kurum, motokuryelerin can güvenliğini artırma ve onları koruma amacıyla devreye alacakları sistemle ilgili, şu cümleleri kullanmıştı:“Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, motokurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız, bir hastamız olsa ilaca ihtiyaç duysak, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa veya yemek siparişi versek hep motokurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin motokuryemiz var. Motokuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz.”“Motokuryelerimiz her şeyin en güzeline layık. Cansiparane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız”Motokuryelerin, modern zamanda insanlara büyük vakit kazandıran bir hizmet sunduklarının altını çizen Bakan Kurum, istihdam grubundaki vatandaşlara, “Yeni yapılacak tüm imar planlarında motokurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Cansiparane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız” şeklinde konuşmuştu.Bakan Kurum, motokurye Hamit Karaman’a projeyi anlatmıştıBakan Kurum, bir esnaf ziyareti sırasında motokurye Hamit Karaman ile sohbet ederek, Tuzla Gençlik Buluşması’nda müjdesini verdiği “motokuryelere dinlenme alanı” projesini anlatmıştı.Bakan Kurum, “İstanbul’un 39 ilçesinde, tüm Türkiye’de motokuryelerimizle ilgili yolda giderken kardeşlerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla o cepleri oluşturacağız. Dinleneceksiniz, ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz ve güven içerisinde hizmetleri yapmaya devam edeceksiniz. Böyle pastalarımızı, keklerimizi, ilaçlarımızı, yemeklerimizi getiriyorsunuz, Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullanmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/06/1053528779_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_cded7b62d4b0539cd8a428f31904f7f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
motokurye, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
motokurye, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor

19:38 06.05.2023 (güncellendi: 19:40 06.05.2023)
© AAMotokurye
Motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Kovid-19 salgını dönemi ile çoğalan, sonrasında da sayılarında adeta patlama yaşanan motokuryeler için yasal bir düzenleme geliyor. Araçların park etmesi, sürücülerinin de dinlenmeleri için uygun alanlar oluşturulacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, motokuryeler için yasal bir düzenlemeye gidiyor.
Pandemi süreci ve sonrasında önemi ortaya çıkan motokurye hizmetini yerine getiren kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması için Bakanlıkça, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor.
Bakanlık açıklamasında, “Özellikle büyükşehirlerimizde trafik bakımından yoğun hale gelen motokurye araçlarının düzenli bir şekilde parklanmaları, kullanıcılarının emniyetli sürüşünü artırmak ve dinlenebilecekleri alanlar, trafik etüdünde yapılacak ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecektir” denildi.
Dinlenme alanlarıyla ilgili müjdeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla Gençlik Buluşması’nda motokuryelere vermişti. Bakan Kurum, “Motokuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle online alışveriş ve evlere servis hizmetinin yaygınlaştığı pandemi döneminden sonra yoğun bir şekilde istihdam edilen motokuryelerle ilgili yasal bir düzenlemeye gidiyor.
Bakanlık tarafından kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması maksadıyla Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle büyükşehirlerde, yoğun trafiğin arasında araçlarını kullanmaya çalışan motokuryeler, yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Bu alanlar, trafik etüdü çerçevesinde ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, motokuryelerle için yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili müjdeyi Ramazan ayı içerisinde düzenlenen Tuzla Gençlik Buluşması Toplantısında vermişti. Türkiye’de 1 milyon 200 bin motokuryenin olduğunu ifade eden Bakan Kurum, motokuryelerin can güvenliğini artırma ve onları koruma amacıyla devreye alacakları sistemle ilgili, şu cümleleri kullanmıştı:
“Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, motokurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız, bir hastamız olsa ilaca ihtiyaç duysak, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa veya yemek siparişi versek hep motokurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin motokuryemiz var. Motokuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz.”
“Motokuryelerimiz her şeyin en güzeline layık. Cansiparane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız”
Motokuryelerin, modern zamanda insanlara büyük vakit kazandıran bir hizmet sunduklarının altını çizen Bakan Kurum, istihdam grubundaki vatandaşlara, “Yeni yapılacak tüm imar planlarında motokurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Cansiparane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız” şeklinde konuşmuştu.

Bakan Kurum, motokurye Hamit Karaman’a projeyi anlatmıştı

Bakan Kurum, bir esnaf ziyareti sırasında motokurye Hamit Karaman ile sohbet ederek, Tuzla Gençlik Buluşması’nda müjdesini verdiği “motokuryelere dinlenme alanı” projesini anlatmıştı.
Bakan Kurum, “İstanbul’un 39 ilçesinde, tüm Türkiye’de motokuryelerimizle ilgili yolda giderken kardeşlerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla o cepleri oluşturacağız. Dinleneceksiniz, ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz ve güven içerisinde hizmetleri yapmaya devam edeceksiniz. Böyle pastalarımızı, keklerimizi, ilaçlarımızı, yemeklerimizi getiriyorsunuz, Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала