Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor

Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor

Kovid-19 salgını dönemi ile çoğalan, sonrasında da sayılarında adeta patlama yaşanan motokuryeler için yasal bir düzenleme geliyor. Araçların park etmesi... 06.05.2023

ekonomi

motokurye

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, motokuryeler için yasal bir düzenlemeye gidiyor. Pandemi süreci ve sonrasında önemi ortaya çıkan motokurye hizmetini yerine getiren kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması için Bakanlıkça, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor.Bakanlık açıklamasında, “Özellikle büyükşehirlerimizde trafik bakımından yoğun hale gelen motokurye araçlarının düzenli bir şekilde parklanmaları, kullanıcılarının emniyetli sürüşünü artırmak ve dinlenebilecekleri alanlar, trafik etüdünde yapılacak ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecektir” denildi. Dinlenme alanlarıyla ilgili müjdeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuzla Gençlik Buluşması’nda motokuryelere vermişti. Bakan Kurum, “Motokuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle online alışveriş ve evlere servis hizmetinin yaygınlaştığı pandemi döneminden sonra yoğun bir şekilde istihdam edilen motokuryelerle ilgili yasal bir düzenlemeye gidiyor.Bakanlık tarafından kuryelere ait araçlar için parklanma ve dinlenme alanları oluşturulması maksadıyla Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılıyor. Yeni düzenlemeyle özellikle büyükşehirlerde, yoğun trafiğin arasında araçlarını kullanmaya çalışan motokuryeler, yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Bu alanlar, trafik etüdü çerçevesinde ihtiyaca göre imar planlarında belirlenecek.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, motokuryelerle için yapılacak yeni düzenlemeyle ilgili müjdeyi Ramazan ayı içerisinde düzenlenen Tuzla Gençlik Buluşması Toplantısında vermişti. Türkiye’de 1 milyon 200 bin motokuryenin olduğunu ifade eden Bakan Kurum, motokuryelerin can güvenliğini artırma ve onları koruma amacıyla devreye alacakları sistemle ilgili, şu cümleleri kullanmıştı:“Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, motokurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız, bir hastamız olsa ilaca ihtiyaç duysak, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa veya yemek siparişi versek hep motokurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul'umuzda şu an 250 bin motokuryemiz var. Motokuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm imar planlarında yol kenarlarında dinlenme alanları ayırıyoruz. İstanbul'daki 250 bin motokurye evladımız için yol kenarlarında yeni cepleri açıyoruz, ilk pilot uygulamasını Tuzla'dan başlatıyoruz.”“Motokuryelerimiz her şeyin en güzeline layık. Cansiparane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız”Motokuryelerin, modern zamanda insanlara büyük vakit kazandıran bir hizmet sunduklarının altını çizen Bakan Kurum, istihdam grubundaki vatandaşlara, “Yeni yapılacak tüm imar planlarında motokurye kardeşlerimizin dinlenme alanları için yeni yerler ayırıyoruz. Araçlarını şarj edebilecek ve araçlarının bakımını yapabilecekler. Buna ilişkin yönetmeliğimizi değiştiriyoruz. Bu projeye de Bakanlığımız her türlü maddi desteği verecek. Bu proje insanımıza, vatandaşımıza verdiğimiz kıymeti gösterir. Arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu hizmetler karşılığında az da olsa onlara değer verdiğimizi gösterir. Onlar her şeyin en güzeline layık. Cansiparane bir şekilde mücadele veriyorlar. Bir dakika önce o ilacı, yemeği yetiştirebilmek için çok büyük risklere giriyorlar. Belki de böyle bir projeyi dünyada ilk defa ülkemizde başlatmış olacağız” şeklinde konuşmuştu.Bakan Kurum, motokurye Hamit Karaman’a projeyi anlatmıştıBakan Kurum, bir esnaf ziyareti sırasında motokurye Hamit Karaman ile sohbet ederek, Tuzla Gençlik Buluşması’nda müjdesini verdiği “motokuryelere dinlenme alanı” projesini anlatmıştı.Bakan Kurum, “İstanbul’un 39 ilçesinde, tüm Türkiye’de motokuryelerimizle ilgili yolda giderken kardeşlerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını giderebilmesi amacıyla o cepleri oluşturacağız. Dinleneceksiniz, ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz ve güven içerisinde hizmetleri yapmaya devam edeceksiniz. Böyle pastalarımızı, keklerimizi, ilaçlarımızı, yemeklerimizi getiriyorsunuz, Allah sizden razı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

motokurye, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı