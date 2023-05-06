https://sputniknews.com.tr/20230506/millet-ittifakinin-ekonomi-kurmaylari-istanbulda-toplandi-1070724827.html
Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da toplandı
Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da toplandı
Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T21:43+0300
2023-05-06T21:43+0300
2023-05-06T21:43+0300
2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
selin sayek böke
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CHP'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarının bir araya geldiği toplantıda Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin 12 ekonomi kurmayının yer aldığı belirtildi.Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın katıldığı aktarılan açıklamada, DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı ve Burak Dalgın, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk, Gelecek Partisi'nden Kerim Rota ve Serkan Özcan, İYİ Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir ile Saadet Partisi'nden de Sabri Tekir ve Musa Öztürk'ün katılım sağladığı bildirildi.Açıklamada yer verilen ekonomi kurmaylarının ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:
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millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, selin sayek böke
millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, selin sayek böke
Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da toplandı
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Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarının bir araya geldiği toplantıda Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin 12 ekonomi kurmayının yer aldığı belirtildi.
Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın katıldığı aktarılan açıklamada, DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı ve Burak Dalgın, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk, Gelecek Partisi'nden Kerim Rota ve Serkan Özcan, İYİ Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir ile Saadet Partisi'nden de Sabri Tekir ve Musa Öztürk'ün katılım sağladığı bildirildi.
Açıklamada yer verilen ekonomi kurmaylarının ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Toplantımızda, 30 Ocak'ta açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metninde yer alan ekonomik adımların seçim sonrası zaman kaybetmeden hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yaptık ve uygulama takvimini belirledik. Millet İttifakı olarak devralacağımız tablonun farkındayız. Ancak, ülkemizin nitelikli kalkınma perspektifinin, güçlü büyüme potansiyelinin, yenilikçi ve dinamik girişimcilik ruhunun bilincindeyiz. Ekonomik ve finansal politikaların uygulanmasında güçlü ve etkili koordinasyonla tam bir takım ruhu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."