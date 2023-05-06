https://sputniknews.com.tr/20230506/millet-ittifakinin-ekonomi-kurmaylari-istanbulda-toplandi-1070724827.html

Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da toplandı

Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da toplandı

Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları İstanbul'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T21:43+0300

2023-05-06T21:43+0300

2023-05-06T21:43+0300

2023 türkiye seçimleri

millet ittifakı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

selin sayek böke

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CHP'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi kurmaylarının bir araya geldiği toplantıda Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin 12 ekonomi kurmayının yer aldığı belirtildi.Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın katıldığı aktarılan açıklamada, DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı ve Burak Dalgın, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk, Gelecek Partisi'nden Kerim Rota ve Serkan Özcan, İYİ Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir ile Saadet Partisi'nden de Sabri Tekir ve Musa Öztürk'ün katılım sağladığı bildirildi.Açıklamada yer verilen ekonomi kurmaylarının ortak açıklamasında şunlar kaydedildi:

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millet ittifakı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, selin sayek böke