https://sputniknews.com.tr/20230506/meral-aksener-guclendirilmis-parlamenter-sistemi-400-oyla-gecirmek-icin-ak-parti-teklif-getirecek-1070698351.html

Meral Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi 400 oyla geçirmek için AK Parti teklif getirecek

Meral Akşener: Güçlendirilmiş parlamenter sistemi 400 oyla geçirmek için AK Parti teklif getirecek

İYİ Parti lideri Akşener, seçimlerin ilk turda biteceğini düşündüğünü belirterek, "301 ve üstü, ama o üst ne kadardır onu göremiyorum henüz. 300'ü geçen bir... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T02:46+0300

2023-05-06T02:46+0300

2023-05-06T02:50+0300

2023 türkiye seçimleri

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kemal kılıçdaroğlu

hüda-par

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Fox TV canlı yayınına katılarak soruları yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'tan sonra hemen devreye sokacakları bir takvimlerinin olup olmadığı sorusuna, "var" cevabını verirken, en önemli vaatlerinin, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş olduğunu söyledi.Bunun dışında 6 partinin bir araya gelip somut konularla ilgili yaptığı ortak politikalar mutabakat metninin bulunduğunu aktaran Akşener, bunun da ciddi bir metin olduğunu dile getirdi.Tarıma yönelik de çok hazırlıklı olduklarını kaydeden Akşener, hem İYİ Parti olarak hem de Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu ortak politikalar olarak, mutabakat metninde kooperatifçiliğe çok önem vereceklerini ifade etti.Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosunda yer alacak isimlerin kim olduğu ve yarın İstanbul'da düzenlenecek mitinge çıkıp çıkmayacakları sorusuna ise Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla 3-4 gün önce bir telefon görüşmesi yaptıklarını dile getirerek, şu yanıtı verdi:Kendisinin son durum ile ilgili bilgisinin olmadığını ifade eden Akşener, bu isimlerin, yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek mitinge çıkıp çıkmayacakları konusunu da bilmediğini kaydetti.'İlk turda bitecek diye düşünüyorum'Seçimin hangi turda biteceğine ilişkin soruya karşılık Akşener, "İlk turda bitecek diye düşünüyorum. 301 ve üstü, ama o üst ne kadardır onu göremiyorum henüz. 300'ü geçen bir Meclis olacak. Ben bir şey daha iddia ediyorum. Diyelim 301 aldık. Bakın göreceksiniz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi mecliste 400 oyla geçirmek için AK Parti teklif getirecek. Bu bir öngörü. Bilgi değil" değerlendirmesinde bulundu.Kılıçdaroğlu'nun 'sokaklara çıkmayın' uyarısıKemal Kılıçdaroğlu'nun, seçimin kazanılması halinde "sokaklara çıkmayın" uyarısı yaptığı hatırlatılan Akşener, kendisine yöneltilen, "Buna dair sizde bilgi, istihbarat ya da provokasyon kaygınız var mı?" sorusunu, "provokasyon yapılmak istenebileceğini, ama bu millete çok güvendiğini" söyleyerek cevapladı.Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun "Sağduyulu davranın, şımarık hareket etmeyin" demesinin bu manada, bugüne kadar tahrik edilmiş insanların var olabileceğini öngörme hali olduğunu belirtti.'Yargıdan üst düzey bir kişinin gittiğini, oraya farklı bir isim yazdırdığını biliyorum'Akşener, "İmralı'ya heyet gittiği" iddiasının, Adalet Bakanlığı tarafından yalanlanmasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, şunları paylaştı:'İsmini değiştirdiğini, kayıtlara öyle geçtiğini ifade ediyorum'Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "O hakimin adını açıklayın. O belgeleri yayımlamazlarsa yarın ben bütün basına vereceğim" dediği hatırlatılan Akşener, "Neticede, bir muhalefet partisinin genel başkanıyım. Sadece şöyle derler, diyebilirler, 'Kardeşim sen yanlış biliyorsun. Sana yalan söylemişler. Seni aldatmışlar' diyebilirler. Bu başka bir şey ama bakın aslında teyit ediyor, hakim diyor. 'Yargıdan' dedim ben. Ya savcıysa? 'Yargı' dedim, 'yargıç' demedim, 'savcı' demedim, 'hakim' demedim. Ben hiçbir şey söylemedim. Sadece 'yargıdan bir kişi' dedim. İsmi bilinen bir isim de, ismini değiştirdiğini, kayıtlara öyle geçtiğini ifade ediyorum" diye konuştu.'Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e'"HÜDA PAR'ı nereye koyuyorsunuz?" sorusuna da Akşener, şu yanıtı verdi:İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şöyle devam etti:Hıdırellez dileğinin sorulması üzerine Akşener, "İktidar. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olması. İYİ Parti'nin de birinci parti olması. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" sözlerini sarf etti.

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fox tv, iyi parti, meral akşener, chp, pkk, hdp, halkların demokratik partisi (hdp), kemal kılıçdaroğlu, hüda-par, hüda-par, millet ittifakı