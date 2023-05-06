https://sputniknews.com.tr/20230506/londra-metrosunda-duman-panigi-yolcular-camlari-kirarak-kendilerini-disari-atti--1070693384.html
Londra metrosunda duman paniği: Yolcular camları kırarak kendilerini dışarı attı
Londra metrosunda duman paniği: Yolcular camları kırarak kendilerini dışarı attı
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Common istasyonunda duman görülen bir metroda yolcular, camları kırarak kendilerini dışarı attı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-06T00:14+0300
2023-05-06T00:14+0300
2023-05-06T00:20+0300
dünya
londra
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metro
duman
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Londra’daki Clapham Common istasyonunda, duman görüldüğü belirtilen bir metronun yolcuları yangın paniğiyle kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Perondaki yolcular da kapıları açmaya çalışırken, metrodakiler de camları kırarak dışarı çıkmayı başardı. Toplu taşıma operatörü Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, metroda yangın çıkmadığı, görülen dumanın metrodaki havalandırma fanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı duyuruldu. Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, duman paniği nedeniyle Northern Hattı'ndaki seferlerde aksamalar meydana geldi.
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londra, ingiltere, metro, duman
londra, ingiltere, metro, duman
Londra metrosunda duman paniği: Yolcular camları kırarak kendilerini dışarı attı
00:14 06.05.2023 (güncellendi: 00:20 06.05.2023) Abone ol
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Common istasyonunda duman görülen bir metroda yolcular, camları kırarak kendilerini dışarı attı.
Londra’daki Clapham Common istasyonunda, duman görüldüğü belirtilen bir metronun yolcuları yangın paniğiyle kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Perondaki yolcular da kapıları açmaya çalışırken, metrodakiler de camları kırarak dışarı çıkmayı başardı.
Toplu taşıma operatörü Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, metroda yangın çıkmadığı, görülen dumanın metrodaki havalandırma fanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı duyuruldu.
Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, duman paniği nedeniyle Northern Hattı'ndaki seferlerde aksamalar meydana geldi.