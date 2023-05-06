Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Engelliler ve aileleri

Sevgili halkım. Bugün nüfusumuzun en az yüzde 7'sini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, tahmin ettiğimiz diyorum. Çünkü elimizde resmi veri yok. Devlet, engellilere dair istatistik tutmuyor. Elindeki bu yüzde 7 oranı 2011 yılının verisi. Yani tam 12 yıl önceki veri. Sevgili halkım. Bugün nüfusumuzun en az yüzde 7'sini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, tahmin ettiğimiz diyorum. Çünkü elimizde resmi veri yok. Devlet, engellilere dair istatistik tutmuyor. Elindeki bu yüzde 7 oranı 2011 yılının verisi. Yani tam 12 yıl önceki veri.

Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile, bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil, detay olarak gördüğünün ispatı. Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile, bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil, detay olarak gördüğünün ispatı.

Hükümet, seçim yatırımlarını dağıtırken bile, engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylıklarını insani seviyelere çekti ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Peki onun yerine ne yaptı? Bay Kemal şunu yaptı, Bay Kemal bunu yaptı, vay şöyle dedi, yok bununla görüştü diye bir sürü iftira attı durdu. Dahası, engellilere ve ailelerine, 'Bay Kemal gelirse, aylıklarını kesecek' dediler. 'Bakım desteği kesilecek, yardımlar kesilecek' dediler. Be iftiracılar, be yalancılar... Hükümet, seçim yatırımlarını dağıtırken bile, engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylıklarını insani seviyelere çekti ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Peki onun yerine ne yaptı? Bay Kemal şunu yaptı, Bay Kemal bunu yaptı, vay şöyle dedi, yok bununla görüştü diye bir sürü iftira attı durdu. Dahası, engellilere ve ailelerine, 'Bay Kemal gelirse, aylıklarını kesecek' dediler. 'Bakım desteği kesilecek, yardımlar kesilecek' dediler. Be iftiracılar, be yalancılar...

Oysa bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler. Oysa bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler.