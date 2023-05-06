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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Engelliler ve aileleri
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Engelliler ve aileleri
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden 'Engelliler ve Aileleri" başlığıyla yeni bir video paylaştı. 06.05.2023, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet halk partisi (chp)
2023 türkiye seçimleri
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli vatandaşları ve ailelerini saat 00.30’da sosyal medya üzerinden buluşmaya davet etti.Twitter üzerinden açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, program yoğunluğu nedeniyle videonun saat 12.30'a kaldığını şu ifadelerle paylaştı:Kılıçdaroğlu daha sonra "Engelliler ve Aileleri" başlığıyla bir video paylaştı. CHP lideri, videosunda şu ifadeleri kullandı:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Engelliler ve aileleri

00:34 06.05.2023 (güncellendi: 01:03 06.05.2023)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden 'Engelliler ve Aileleri" başlığıyla yeni bir video paylaştı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engelli vatandaşları ve ailelerini saat 00.30’da sosyal medya üzerinden buluşmaya davet etti.
Twitter üzerinden açıklamada bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, program yoğunluğu nedeniyle videonun saat 12.30'a kaldığını şu ifadelerle paylaştı:
Program yoğunluğu nedeniyle, videom bu kez 00.30’a kaldı. Geceyarısı burada buluşalım. Engelliler ve engelli ailelerini bekliyorum. Biraz geç biliyorum ama söz, kesinlikle pişman olmayacaksınız.
Kılıçdaroğlu daha sonra "Engelliler ve Aileleri" başlığıyla bir video paylaştı. CHP lideri, videosunda şu ifadeleri kullandı:
Sevgili halkım. Bugün nüfusumuzun en az yüzde 7'sini oluşturduğunu tahmin ettiğimiz engelli kardeşlerimize seslenmek istiyorum. Bakın, tahmin ettiğimiz diyorum. Çünkü elimizde resmi veri yok. Devlet, engellilere dair istatistik tutmuyor. Elindeki bu yüzde 7 oranı 2011 yılının verisi. Yani tam 12 yıl önceki veri.
Devlet tarafından yok sayılmanın en net hali budur. Tüm engellilerin verilerini içeren güncel bir veri tabanı oluşturulmadan hak temelli kamusal hizmet başlayamaz. Sadece bu bile, bu iktidarın milyonlarca insanımızı birey olarak değil, detay olarak gördüğünün ispatı.
Hükümet, seçim yatırımlarını dağıtırken bile, engellilere cimri davrandı. Ne engelli aylıklarını insani seviyelere çekti ne de engelli işsizliğine doğru düzgün çözüm üretti. Peki onun yerine ne yaptı? Bay Kemal şunu yaptı, Bay Kemal bunu yaptı, vay şöyle dedi, yok bununla görüştü diye bir sürü iftira attı durdu. Dahası, engellilere ve ailelerine, 'Bay Kemal gelirse, aylıklarını kesecek' dediler. 'Bakım desteği kesilecek, yardımlar kesilecek' dediler. Be iftiracılar, be yalancılar...
Oysa bunun yalan olduğunu anlamak çok kolay. Belediyelerimizin yaptıklarına baksınlar, görürler.
Belediyelerimiz sosyal yardımları tam 4 katına çıkardı. Evet, tam 4 katına. Peki bizim iktidarımızda var olan yardımların üzerine ne konulacak. 9 maddede hızla aktarıyorum;
1.
İlk iş engelli yoksulluğuna el atacağız. Engelli aylıkları ve bakım yarımları için enflasyonu dikkate alacak şekilde kanun çıkaracağız. Bu aylıkları ve yardımları asla enflasyona ezdirmeyeceğiz. Yarımlar öyle Bay Kemal'in de iki dudağına bırakmayacak, net kanun olacak.
2.
Gelir desteğini ailedeki kadının banka hesabına yatıracağız. Evde engellisi olan veya yaşlıya bakım hizmeti veren kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Ve aile destekleri sigortası kapsamında kadınlar emeklilik hakkı kazanacak.
3.
Protez ve ortezlerin sosyal güvenlik kurumu katkı paylarını ve malzeme desteklerini günün şartlarına göre güncelleyeceğiz.
4.
Engelli vatandaşlarımızın akülü ve manuel tekerlekli araçlarının tamir, bakım ve onarımını ücretsiz olarak yapan atölyeler kuracağız. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerimiz bu hizmeti başarılı bir şekilde uyguluyorlar. Artık Türkiye'nin her yerine yayacağız bunu.
5.
Dijital dönüşümü ve uzaktan çalışma imkanlarını dikkate alarak, kamu ve özel sektörde engelliler için ayrılan kotaları dolduracağız. Kamuda 12 bin engellinin atamasını yapacağız.
6.
Down sendromlu çocukların hayata katılımı ve ailelerinin destek alması için alt yapıyı hızla güçlendireceğiz.
7.
Engelli raporlarında keyfi değerlendirmelerin büyük mağduriyetler yarattığını biliyoruz. Biz, adil ve etkin bir sağlık kurulu yönetmeliğini hayata geçireceğiz. Keyfi rapor çilesi kesinlikle son bulacak.
8.
Bakın, engelliler en temel haklardan olan eğitimden de mahrum kalıyorlar. Sadece yüzde 6 buçuğu lise yüzde 2.6'sı üniversite mezunu. Çünkü engelliler için eğitim de engellerle dolu. Biz okulları engelli öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek tasarlayacağız. Engelli çocukların örgün eğitim dışındaki rehabilitasyon hizmetini ayda en az 40 saate çıkaracağız ve en önemlisi;
9.
Engellilere yönelik ayrımcılığı sona erdirmek için yeni hukuki düzenlemeler yapacağız. Bu ülkede engelliler artık eşit yurttaşlar olarak hak ettikleri gibi insanca yaşayacak. Yani özetle, tüm yaşlılar ve tüm engelliler için de baharlar gelecek, sana söz."
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