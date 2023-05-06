https://sputniknews.com.tr/20230506/kilicdaroglundan-bahceliye-bunlari-ilk-turda-tarihin-coplugune-gomeceksin-genc-1070726913.html

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: 'Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç'

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: 'Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı için "Alsalar alsalar vücutlarına mermi alırlar" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye verdiği yanıtta... 06.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-06T22:33+0300

2023-05-06T22:33+0300

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2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yalova'da yaptığı konuşmada, "Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vadediyor. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar" ifadesini kullandı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya Bahçeli'ye yanıt verdi.Kılıçdaroğlu yanıtında, "Mafyalar, militanlar, SADAT’çılar, 5’li çeteler, domuz bağcılar bir araya geldi, Türkiye’yi tehdit ediyor. Bunları ilk turda tarihin çöplüğüne gömeceksin genç, sonra da Bay Kemal hepsini ait oldukları yere gönderecek. Sana söz!" dedi.

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2023

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