Kılıçdaroğlu: Ayrımcılık yapmayacağım, 'oy verdi, vermedi' diye insanları bölmeyeceğim

"Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız, nokta. Biz onlar gibi değiliz. Ankara'nın göbeğinde ülkücü hareketin en dürüst ve düzgün bir akademisyenini katlettiler. Günlerce sesi çıkmadı ama 'Bay Kemal' ne demiş. 'Adaletten yanayım' 'hukuktan yanayım' diyor. Şimdi dosyasını seçimden sonraya bıraktılar. Sinan Ateş'in katillerini bulacağım, kulaklarından tutacağım ve yargıya teslim edeceğim. Bizim milliyetçilik anlayışımız vatanseverliktir. Sadece o değil tank palet fabrikasını Katar ordusuna sattılar. O tank palet fabrikasını Katar ordusundan alacağım ve ordumuza teslim edeceğim. Bu fabrika sizindir diye. Hiç endişe etmeyin, hiç endişe, o kadar, o kadar güzel şeyler yapacağız ki o kadar güzel ve insanımız mutlu olacak, huzurlu olacak. Hep birlikte bunu yapacağız. Son bir şey, bunlar diyorlar ya biz milliyetçiyiz, hikaye tabi bunlarınki mevsimlik milliyetçilik. Ben onların çocukları gibi de evladımı askere göndermedim. Paralı askerlik yaptırmadım. Garibanın evladı nasıl askere gittiyse, parasız. Ben de evladımı öyle gönderim. Bunu da herkesin bilmesini isterim. Öyle milliyetçilik edebiyatı yapacaksın oğlunu göndereceksin paralı, ondan çıkacaksın bana milliyetçilik edebiyatı yapacaksın, yemezler."